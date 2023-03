Mare Fuori 4, Massimiliano Caiazzo: “Spero di esserci. Ci sono tanti punti interrogativi”

Manca poco alla messa in onda sulla Rai dell’ultima puntata della terza stagione di Mare Fuori che getta ombre sul destino di Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, e Carmine Di Salvo (detto ‘o piecuro), interpretato da Massimiliano Caiazzo: un finale equivoco che sarà chiarito soltanto in Mare Fuori 4. L’attore, tuttavia, non ha fornito conferme sulla sua presenza nel cast.

Il destino di Carmine, Massimiliano Caiazzo su Mare Fuori 4

Intervistato da Icon Magazine, Massimiliano Caiazzo ha parlato del personaggio che interpreta nella serie di successo, protagonista indiscusso fin dalla prima stagione: “Condivido con Carmine l’aspetto sognatore, la sua determinazione. Quello che invece gli invidio è questa capacità di fare un passo indietro, anche nei confronti del suo peggior nemico, questa spinta al perdono che è reale e parte da una profonda empatia”.

Carmine nel corso delle puntate ha subito un radicale cambiamento, facendo emergere la sua grande forza, entrando nel cuore dei telespettatori soprattutto in questa ultima stagione. Ad emozionare il pubblico è stato soprattutto il suo avvicinamento a Rosa che entra nell’IPM per vendicarsi della morte del fratello ma finisce per innamorarsene.

E’ proprio nella scena finale che i due vengono scoperti dal padre della ragazza che, armato di pistola, mette Rosa di fronte ad una difficile scelta. L’episodio si chiude con uno sparo misterioso: non si sa chi ha premuto il grilletto né se qualcuno è rimasto ferito o è addirittura morto.

La presenza di Maria Esposito nel cast di Mare Fuori 4 è già stata confermata dal regista Ivan Silvestrini mentre non è stato annunciato nessun ritorno ufficiale di Massimiliano Caiazzo. Sull’argomento lui stesso è rimasto vago: “Si vocifera che le nuove riprese inizino a maggio. Io spero di esserci. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi. Ancora non ho letto nulla”.

Tra le anticipazioni fornite sui personaggi che prenderanno parte al seguito della fiction c’è anche quella che conferma il ritorno ufficiale di Pino ‘o pazzo (Artem) e Cardiotrap (Domenico Cuomo). Esce definitivamente di scena, invece, Carolina Crescentini (la direttrice Paola) mentre non è ancora chiaro cosa accadrà per Nicolas Maupas (Filippo ‘o chiattillo) e Naditza (Valentina Romani).