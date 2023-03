Come partecipare ai casting di Mare Fuori 4 per attori e comparse: la guida

Tra pochi mesi partiranno le riprese di Mare Fuori 4 e quasi sicuramente si terranno nuovi casting per reclutare attori e comparse. La tiktoker e attrice Michela Muro, attraverso i social, ha fornito una guida agli utenti su come partecipare anche se, al momento, non è stata avviata alcuna selezione.

Mare Fuori 4: come partecipare ai casting per attori e comparse

“Mi avete scritto in tantissimi, ci tengo a precisare che non sono né un’agenzia né una casting director. Non ho la facoltà di scegliere gli attori, sono semplicemente un’attrice con l’agenzia. Ecco finalmente un video su come partecipare ai casting di Mare Fuori. Poco tempo fa il regista, Ivan Silvestrini, ha pubblicato un grafico su come partecipare ai casting” – ha spiegato in un video pubblicato su Tik Tok.

Mostrando il grafico, in maniera divertente, ha chiarito che non esistono scorciatoie per entrare a far parte del cast di una serie televisiva, in questo caso Mare Fuori, ma che bisogna impegnarsi e soprattutto studiare. Diverso è il caso per chi vuole partecipare semplicemente come comparsa: per loro basta attendere l’apertura di un ipotetico casting destinato soltanto a questo tipo di ruolo.

In più ha aggiunto: “Per chi è interessato a partecipare come comparsa vi consiglio di iscrivervi al gruppo Facebook Provini e Spettacoli che è a numero chiuso. Lì ci sono spesso provini per comparse o figurazioni speciali”.

Per chi, invece, desidera ottenere un ruolo da attore, e dunque più importante, dovrà necessariamente imparare recitazione iscrivendosi a dei corsi o delle accademie. Per chi, invece, possiede già una formazione ed è iscritto ad un’agenzia dovrà essere il proprio agente a proporre la candidatura per il casting.

La casa di produzione della fiction, Picomedia, non ha ancora comunicato né l’avvio delle riprese né quello dei provini. La sceneggiatura della quarta stagione di Mare Fuori è già pronta e se le riprese partiranno a maggio, come anticipato, è lecito supporre che l’annuncio per la ricerca di comparse ed eventuali nuovi attori verrà pubblicato a marzo o aprile 2023.

La Picomedia ad ogni modo condivide gli avvisi di selezione casting sul proprio sito web ed i canali social. Chiunque sia interessato a fare la comparsa in mare Fuori 4 non deve fare altro che restare aggiornato visitando periodicamente il portale e seguendo i profili dell’azienda sui social networks. Il compenso dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 euro.

Le anticipazioni di Mare Fuori 4

Il regista della serie, Ivan Silvestrini, ha mostrato la bozza della sceneggiatura della quarta stagione che, considerando i tempi tecnici, dovrebbe essere trasmessa il prossimo inverno, presumibilmente nel febbraio 2024. Intanto sono già state annunciate alcune novità, in particolare riguardo ai personaggi: alcuni di loro lasceranno la serie.

A dire addio all’amata fiction saranno innanzitutto Carolina Crescentini (la direttrice Paola), Viola (Serena De Ferrari) e Gaetano ‘o pirucchio (Nicolò Galasso). Insieme a loro esce di scena Gemma (Serena Codato) che inizierà una nuova vita fuori dall’IPM. Potremmo non rivedere nemmeno Naditza (Valentina Romani) e Filippo ‘o chiattillo (Nicolas Maupas), trasferito nel penitenziario di Milano.

Confermata, invece, la presenza di Rosa Ricci (Maria Esposito), Pino ‘o pazzo (Artem) e Cardiotrap (Domenico Cuomo). Insieme a loro dovrebbe esserci anche Eduardo Conte (Matteo Paolillo) e il comandante Massimo (Carmine Recano).