Subito dopo l’annuncio della presenza di Pino ‘o pazzo nella quarta stagione di Mare Fuori, l’attore Artem Tkachuk, di origini ucraine ma cresciuto ad Afragola, in un’intervista rilasciata a Dipiù TV, ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile, superato grazie all’aiuto di Dio e alla recitazione.

Pino ‘o pazzo di Mare Fuori: l’attore Artem si racconta

Nato nel 2000 in Ucraina, Artem fin da piccolo ha vissuto nel quartiere Salicelle di Afragola e, stando a quanto ha raccontato al noto settimanale, non avrebbe vissuto un’adolescenza facile: “Non vivevamo di certo nel lusso, facevamo fatica ad arrivare a fine mese e persino a comprare un paio di scarpe. Non ne volevo sapere di andare a scuola, sono stato un ribelle“.

In una precedente intervista aveva già parlato di un capitolo difficile della sua vita: “Fino a qualche anno fa stavo sul marciapiede del mio quartiere e il cinema mi ha salvato la vita. Sul marciapiede capitano tantissime cose e quindi non sai cosa ti aspetta”.

Il ragazzo aveva iniziato a lavorare in un autolavaggio ma il suo obiettivo era quello di diventare un campione di pugilato. Stava per lasciare l’Italia per trasferirsi a Londra quando ha ricevuto una telefonata che gli avrebbe poi cambiato la vita: “All’improvviso mi chiamano per dirmi che c’erano gli ultimi casting. Mi presento e il regista mi dice che sono stato preso. La vita è meravigliosa”.

Decisivo, per lui, l’incontro con la fede: “Fino a poco tempo fa la mia vita è stata difficilissima. Poi, un giorno, ho sentito il bisogno di pregare, mi sono rivolto a Gesù e gli ho chiesto di aiutarmi a cambiare e Lui mi ha aiutato a farlo”. Non a caso oggi si definisce “un guerriero di Dio”.

Artem in Mare Fuori 4: pino ‘o pazzo ci sarà

Soltanto pochi giorni fa, dopo un video che lasciava presagire l’addio dell’attore alla serie, il regista Ivan Silvestrini, ha confermato la presenza di Artem nel cast di Mare Fuori 4: Pino ‘o pazzo, dunque, continuerà la sua detenzione all’interno dell’IPM, probabilmente rimanendo al fianco della sua Kubra.

Il filmato, diffuso sui social, con abbracci e saluti da parte del cast ad Artem, altro non era che un saluto di fine stagione: l’attore aveva appena terminato le riprese della terza serie, insieme al collega Domenico Cuomo, meglio conosciuto come Cardiotrap.