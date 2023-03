Mare Fuori 4, alcuni personaggi non torneranno. L’ideatrice: “Addii e nuove location”

Grandi cambiamenti in vista per Mare Fuori 4 tra personaggi che lasceranno la serie e nuove location: a fornire le prime anticipazioni è Cristiana Farina, ideatrice e capo sceneggiatrice, con Maurizio Careddu, della serie napoletana che continua a riscuotere grande successo.

Mare Fuori 4, tra nuovi personaggi e location: le anticipazioni

Il regista di Mare Fuori, Ivan Silvestrini, ha già mostrato sui social una foto della prima bozza della sceneggiatura e annunciato alcuni ritorni ufficiali: è stata confermata la presenza di Maria Esposito nel cast (Rosa Ricci) così come quella di Domenico Cuomo (Cardiotrap) e Artem che interpreta Pino ‘o pazzo. Tra i protagonisti dovrebbe esserci anche Carmine Recano, l’amato comandante Massimo. Esce, invece, di scena Carolina Crescentini, lasciando il suo posto alla nuova direttrice.

“Qualcuno andrà via ma sarà per esigenze e scelte personali” – dichiara Farina, non fornendo alcun indizio. Al momento resta, dunque, incerto il destino di Filippo ‘o chiattillo (Nicolas Maupas), Naditza (Valentina Romani) e Carmine ‘o piecuro (Massimiliano Caiazzo).

Quanto al personaggio di Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio, l’ideatrice della serie smentisce del tutto la scena fake che sta girando sui social, sullo sfondo della Piscina Mirabilis, che fa pensare che possa essere vivo: “Non so proprio come si sia diffusa e da chi sia stata realizzata. Di certo nella sceneggiatura non c’è”.

Le novità dovrebbero riguardare anche i luoghi della serie. Al centro della scena dovrebbe esserci ancora una volta l’Istituto di Pena Minorile collocato, nella finzione, presso la base navale della Marina Militare tra il porticciolo del Molosiglio ed il Molo San Vincenzo. Ma come sottolineato dalla mente di Mare Fuori: “Le location dipenderanno dalla storia che stiamo scrivendo”.

“La fiction ha un’anima collettiva, da chi fa il casting fino ai registi e agli attori. Abbiamo un grande amore nei confronti dei personaggi, che abbiamo creato noi ma che si sono arricchiti grazie agli attori. Nel piatto hanno messo la loro verità, ci hanno sorpreso con le loro visioni e interpretazioni. Tutta la macchina ha funzionato, tutti ci hanno messo serietà e dedizione. E il pubblico ci ripaga” – ha concluso.