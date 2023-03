Filippo e Naditza salutano Mare Fuori: “Grazie per questo viaggio incredibile”

Due grandi protagonisti di Mare Fuori, Nicolas Maupas e Valentina Romani, che interpretano rispettivamente Filippo ‘o chiattillo e Naditza, a poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata della terza stagione, hanno salutato il pubblico con un post diffuso sui social. L’ultimo episodio si è concluso con il loro ultimo incontro che resta, tuttavia, intriso di mistero.

Mare Fuori, il saluto di Filippo e Naditza

La storia d’amore dei due personaggi è nata proprio all’interno dell’IPM ma è nel corso dell’ultima stagione che si è consolidata. Un rapporto che, però, nel corso della latitanza ha iniziato a tentennare: Naditza, per amore di Filippo, ha deciso di abbandonarlo, spingendolo a tornare in carcere per scontare la sua pena e tornare finalmente libero, senza più vivere da fuggitivo con il rischio di intraprendere strade criminali.

Filippo torna così all’istituto penitenziario minorile, accompagnato dal comandante Massimo (Carmine Recano) e, su decisione della nuova direttrice, ottiene il trasferimento a Milano. Prima di partire, però, torna alla stazione Toledo, dove ha conosciuto Naditza, e mentre suona al pianoforte viene raggiunto proprio da lei che si siede al suo fianco. Poi corrono via insieme.

LEGGI ANCHE

Mare Fuori 4, chi muore: cosa sappiamo

Mare Fuori 4: gli attori che lasceranno la serie

Mare Fuori 4, tra addii e nuove location: parla l’ideatrice

Mare Fuori 4: la guida per partecipare ai casting come attori e comparse

L’incontro tra i due ragazzi nella scena finale potrebbe essere soltanto frutto dell’immaginazione del ragazzo che, prima di dire addio a quella parentesi della sua vita, avrebbe voluto rivivere per l’ultima volta l’emozione di sentirsi vicino alla sua amata.

“E’ il mare che hai dentro a renderti libero, è la speranza, che ne gonfia le onde. Grazie per questo viaggio incredibile” – si legge nel post pubblicato sui profili Instagram ufficiali dei due attori, Nicolas Maupas e Valentina Romani.

Potrebbe trattarsi di un saluto di fine stagione o di un addio definitivo alla serie: non è chiaro, infatti, il destino dei due personaggi in Mare Fuori 4. La coppia potrebbe uscire di scena con il ritorno di lui a Milano e l’allontanamento di lei dal carcere.