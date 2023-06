Dai Quartieri Spagnoli al successo, Maria Esposito: “Non sono italiana, sono napoletana”

La sua eleganza ha incantato il pubblico dei Nastri d’Argento ma è la sua interpretazione magistrale in Mare Fuori ad essere entrata nel cuore degli spettatori: Maria Esposito, Rosa Ricci nella serie, a soli 19 anni è già un’attrice famosa e porta con sé, sui prestigiosi palchi, l’orgoglio di essere napoletana.

Mare Fuori, Maria Esposito: la Rosa Ricci pazza di Napoli

“Non sono italiana, sono napoletana” – si legge nel suo ultimo post diffuso sui social, poco dopo la cerimonia di premiazione dei Nastri d’Argento. La giovane attrice, insieme agli altri membri del cast, ha ricevuto il prestigioso premio per aver preso parte, come protagonista, alla fiction del momento, incoronata come serie dell’anno.

La Esposito dà voce al dramma di Rosa Ricci, figlia di un boss che nel corso della serie combatte di continuo tra la devozione per la famiglia e l’amore per Carmine Di Salvo ‘o piecuro (Massimiliano Caiazzo), figlio di donna Wanda a capo del clan nemico.

Rosa, con il suo modo di fare e le sue iconiche battute, forse tra le più ripetute in assoluto, è entrata fin da subito nel cuore del pubblico e si avvia a ricoprire un ruolo di grande protagonista anche in Mare Fuori 4. Un ruolo che ha portato Maria a varcare prestigiosi palchi, a diventare il volto di note campagne pubblicitarie, sfilare sui più importanti red carpet.

Originaria dei Quartieri Spagnoli è diventata simbolo di riscatto per tanti ragazzi della sua età. In un’intervista a Vanity Fair lei stessa ha dichiarato: “Vengo da una famiglia semplicissima. Mia mamma è casalinga, mio padre lavora in una fabbrica di borse, mia sorella fa l’estetista. Nessuno ci crede a questo successo, nessuno aveva mai pensato di potere avere soldi e successo, è arrivato tutto all’improvviso dal nulla”.

“Il calore delle persone è incredibile, io me lo sento tutto addosso. Quando scendo in strada mi butto in mezzo alla gente, è bellissimo. Una volta mi sono ritrovata due fan davanti alla porta di casa, venivano da Bari, li ho fatti entrare. Qui ai Quartieri Spagnoli siamo una grande famiglia, così succede che quando qualcuno arriva e chiede dove vive Rosa Ricci, c’è chi glielo dice”.

La sua carriera sarebbe iniziata per caso quando alcune persone l’hanno spinta a presentarsi ai casting de L’Amica Geniale. Provini non superati ma che hanno fatto crescere in lei la voglia di avviarsi allo studio della professione di attrice. L’opportunità è giunta poi con i casting di Mare Fuori, stavolta superati brillantemente.

“Resterò a Napoli sempre. Non mi immagino da nessuna altra parte. Il mio posto è qui” – ha rivelato Maria, confermando il suo forte legame con la città partenopea.