Miranda Martino, l’artista che ha lavorato con Totò e Morricone: “Napoli è tutto per me”

Miranda Martino riceve la Medaglia della Città di Napoli

Dopo il riconoscimento per Salvatore Palomba, questa mattina a Palazzo San Giacomo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha consegnato la Medaglia della Città alla cantante e attrice Miranda Martino in “segno di profonda gratitudine e ammirazione”.

Medaglia della Città a Miranda Martino: “Napoli è tutto per me”

“Attrice nobile e raffinata interprete dell’autentica tradizione della canzone napoletana, profondamente legata al suo immenso patrimonio musicale che ha valorizzato con la sua inimitabile voce” – questa la motivazione che ha spinto il primo cittadino a conferire la Medaglia all’artista che, pochi mesi fa, ha compiuto 90 anni.

Il momento della consegna della targa celebrativa è stato preceduto da una lectio del giornalista Federico Vacalebre e presieduto, oltre che dal sindaco, anche dal delegato per l’Industria musicale e l’Audiovisivo, Ferdinando Tozzi.

“Manco da Napoli da tanto tempo, ma Napoli è tutto per me. Mio padre era di Aversa e mia madre di Angri, anche se io sono nata a Moggio Udinese. Artisticamente ho cominciato con Nino Taranto, facevamo la Festa di Piedigrotta e poi abbiamo fatto tante cose insieme. Questo riconoscimento ha un valore straordinario. Mi chiedo solo perché non mi sia stato dato prima” – ha commentato ironicamente la Martino.

“E’ un riconoscimento dovuto ad una grandissima artista che ha rappresentato e rappresenta un pezzo della storia musicale della città. Stiamo valorizzando questa storia che è fatta di tradizione, di talento, di identità. In quest’ottica siamo molto grati a Miranda Martino per il contributo che ha dato a Napoli e alla canzone napoletana“ – ha dichiarato il sindaco Manfredi.

Chi è Miranda Martino

Miranda Martino ha debuttato nel 1955 vincendo il concorso Voci nuove per Sanremo e in quasi settant’anni di carriera ha mostrato il suo talento artistico come cantante, come interprete di riviste musicali e di operette accanto a Nino Taranto, Carlo Dapporto, Erminio Macario e Sandro Massimini, e come attrice sia in ruoli brillanti che drammatici.

Al cinema ha lavorato, tra gli altri, con Totò, Tina Pica, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Fernando Rey, Sabrina Ferilli e Alessandro Gassman; in teatro con Piera degli Esposti, Arnoldo Foà, Mario Scaccia, Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti e Matteo Garrone.

In campo musicale sono da ricordare le cinque partecipazioni al Festival di Napoli, a partire dal 1957, le tre partecipazioni al Festival di Sanremo tra il 1959 e il 1961, e le collaborazioni con grandissimi autori come Armando Trovajoli, Luis Bacalov ed Ennio Morricone. Proprio a Morricone si devono la direzione e gli arrangiamenti delle canzoni classiche napoletane interpretate da Miranda Martino negli anni Sessanta e ristampate in occasione del suo recente novantesimo compleanno.