Medaglia per i 90 anni di Salvatore Palomba: ha reso Napoli famosa in tutto il mondo

Ha ricevuto la Medaglia della Città di Napoli, in occasione del suo 90esimo compleanno, il poeta e paroliere partenopeo Salvatore Palomba, autore di testi di canzoni divenute celebri in tutto il mondo, portando in alto il nome della sua città attraverso la lingua napoletana.

Salvatore Palomba compie 90 anni: a lui la Medaglia di Napoli

L’amministrazione comunale di Napoli ha voluto rendere omaggio al celebre autore attraverso una cerimonia che si è tenuta questa mattina, nella Sala della Loggia di Castel Nuovo, in presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell’ex primo cittadino Antonio Bassolino. Qui Palomba ha ricevuto la targa per il conferimento della Medaglia Città di Napoli.

Un modo per festeggiare i 90 anni dell’artista cogliendo l’occasione per ricordare i suoi grandi successi. Palomba, nel corso della sua carriera, ha scritto circa 200 brani e raccontato la città usando la lingua napoletana, andando oltre il folklore e gli stereotipi.

Particolarmente fecondo il sodalizio artistico con Sergio Bruni che ha dato vita ad alcuni capolavori senza tempo, iscritti di diritto tra i classici della canzone napoletana come Carmela e Amaro è ‘o bene, portati al successo dallo stesso Bruni e interpretati, tra gli altri, anche da Mina.

“Abbiamo voluto conferire questo riconoscimento ad uno dei grandi poeti della canzone napoletana, che è un patrimonio straordinario non solo della città. Dare il giusto apprezzamento a chi ha contribuito ad una straordinaria stagione della canzone napoletana è un atto dovuto da parte della città” – ha dichiarato il sindaco Manfredi.

“Sono molto grato per questo riconoscimento, che è il riconoscimento della città. Mi è stato dato soprattutto per le canzoni, ma si sta facendo largo anche l’altro lato di Palomba: quello che in questo momento della vita mi interessa di più è la poesia. È un passo verso la mia vocazione adolescenziale e ora questa mia attività artistica sta prevalendo” – ha sottolineato il maestro Palomba.