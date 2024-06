FOTO/ Napoli, auto si ribalta a Posillipo in pieno giorno: tragedia sfiorata, traffico in tilt

Ancora un incidente sulle strade di Napoli. A via Manzoni un’auto si è ribaltata sulla carreggiata: sul posto è intervenuta tempestivamente la polizia per gestire il traffico, andato completamente in tilt. “Sono sempre più frequenti i ribaltamenti di automobili in città. Ciò deve far riflettere sulla velocità alla quale ormai le vetture viaggiano nei centri abitati ed a quanta imprudenza si ponga, ormai, mentre si è alla guida. Non bastano le nostre battaglie ed i sempre più numerosi dossi artificiali installati in città.

“Non bastano le vittime avute in questi anni. Gli automobilisti continuano a sfrecciare senza vergogna. Prima o poi ci saranno nuove vittime” – ha dichiarato il consigliere municipale di Europa Verde Lorenzo Pascucci al quale arrivano sempre più spesso foto e video di auto a folle velocità in Via Manzoni.

“Sicuramente stava andando molto veloce altrimenti non si spiegherebbe il cappottamento” – il commento invece del deputato del deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli – “Ormai queste scene sono una consuetudine e le strade sembrano sempre più piste da rally dove i controlli latitano e si consente a certi irresponsabili e delinquenti di seminare il panico e di mettere in pericolo la vita altrui oltre che alla propria”.

Questa follia va fermata: maggiore controlli, sanzioni e sequestri; e dossi, dispositivi anti velocità e strisce pedonali rialzate su tutti gli assi viari critici e anche se nei pressi di presidi ospedalieri perché questi sono gli unici strumenti utili a contrastare davvero l’eccesso di velocità delle vetture in città”.