A Napoli anche Barbie e Ken vengono travolti dal ciclone neomelodico. I cantanti Genny e Nancy Coppola hanno infatti reinterpretato i due storici personaggi Mattel nel video della loro canzone “Vaco a ‘mpazzì pe ‘tte”.

VIDEO/ A Napoli la ‘limited edition’ neomelodica di Barbie e Ken

La scenografia è stata creata da Antonello Vastolo che ha reinterpretato il film Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling.

Questo il testo della canzone:

Dimmi ci sei? sabato e tre

t’aggia vre’, t’aggia spiega’

Ma cosa vuoi? tu me a’ scurda’

ma o’ vuo’ capi’

che le a ferni’

e’ ammore e o’ saje pe te ce more

si vuo’ veng staser e te lass ind e man

chist core mije

r’ammore o’ saje ca nun se more

levat stu pensier

vattenn cu chell che t’agg vist ajer

Pe te vaco a’ mpazzì pe te

si tutt a vita mia

nun e’ nata buscia

nun si na ser

Pe me si vai a’ mpazzì pe me

tu me a’ dimostra’

chiammal mo e dincell ca tutt e’ fernut

n’appoc e tiem me a’ ra’

comm ce o’ dic accussi’?

pe quann pozz aspetta’

pecche’ nun riesc a capi’

te o’ giur a vogl lassa’

pecche’ cu te vogl sta’

si o’ ver muor pe me

staser l’adda sape’

Mo stong cca’

sott addo’ te

famm sali’

nun po’ ferni’

nun vogl sta

semp accussi’

se va mpazzi’

megl sul ije

e’ ammore e o’ saje pe te ce more

si vuo’ veng staser e te lass ind e man

chist core mije

r’ammore o’ saje ca nun se more

levat stu pensier

vattenn cu chell che t’agg vist ajer

Pe te vaco a’ mpazzì pe te

si tutt a vita mia

nun e’ nata buscia

nun si na ser

Pe me si vai a’ mpazzì pe me

tu me a’ dimostra’

chiamal mo e dincell ca tutt e’ fernut

n’appoc e tiem me a’ ra’

comm ce o’ dic accussi’?

pe quann pozz aspetta’

pecche’ nun riesc a capi’

te o’ giur a vogl lassa’

pecche’ cu te vogl sta’

si o’ ver muor pe me

staser l’adda sape’

(Pe te vaco a’ mpazzì pe te

si tutt a vita mia

nun e’ nata buscia

nun si na ser

Pe me si vai a’ mpazzì pe me

tu me a’ dimostra’

chiamal mo e dincell ca tutt e’ fernut)

n’appoc e tiem me a’ ra’

comm ce o’ dic accussi’?

pe quann pozz aspetta’

pecche’ nun riesc a capi’

te o’ giur a vogl lassa’

pecche’ cu te vogl sta’

si o’ ver muor pe me

staser l’adda sape’