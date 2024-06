Questo weekend a Piazza Municipio è sorto il Temporary Store targato Nutella, in occasione del lancio del nuovissimo gelato del brand targato Ferrero. Un evento che ha superato ogni aspettativa, contando migliaia e migliaia di persone che si sono messe in fila per ore per poter provare il prodotto, tra l’altro già disponibile in tutti i supermercati. Nonostante le altissime temperature di questo weekend le persone non hanno voluto rinunciare a questa “prova gratuita” suscitando reazioni contrastanti sul web.

Fila infinita a Napoli per il nuovo gelato Nutella

Da qualche settimana a questa parte il nuovo gelato alla Nutella è diventato oggetto di discussione, con molti influencers che hanno provato il gelato e condiviso sui social la propria opinione. La curiosità era dunque tanta e le immagini arrivate da Piazza Municipio lo confermano. Nonostante le tantissime ore di fila e le temperature, che specialmente nella giornata di sabato sono state torride, la gente non ha desistito alla tentazione di provare il gelato gratuitamente, bloccando letteralmente il passaggio dal porto fino alla piazza.

Sul web sono stati tantissimi i commenti in merito, con molti che ironizzano su questa “folle fila” per un prodotto che è già disponibile nelle grandi catene di supermercati. Altri criticano le scene di persone che litigano ed altre invece che portano la famiglia al completo per non perdersi la promozione.

Sicuramente inorgoglisce la scelta del brand mondiale di presentare proprio al centro di Napoli uno dei suoi prodotti di punta ma questa esperienza forse insegna che in certi casi bisogna gestire la situazione in maniera migliore, soprattutto negli orari di punta ed evitando circostanze spiacevoli che possano danneggiare soprattutto i più piccoli.