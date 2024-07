Ancora pochi giorni e la Linea 6 della Metropolitana di Napoliaprirà al pubblico. Da mercoledì 17 luglio le nuove stazioni che collegano la Mostra D’Oltremare a piazza Municipio. A quelle già esistenti di Mostra, Augusto, Lala e Mergellina, si aggiungono le stazioni di Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio.

Un percorso sotterraneo di circa 6 chilometri, con un totale di 8 stazioni percorribile in 13 minuti, che attraversa il quartiere di Fuorigrotta e la Riviera di Chiaia, consentendo di raggiungere facilmente il lungomare del centro città.

A Napoli riapre la Linea 6 della Metropolitana, collegherà Fuorigrotta al centro: la data e le stazioni

Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “Questa linea ha avuto tanti travagli. Una storia così complicata e che finalmente restituiamo alla città”.

Un traguardo molto atteso, che si realizza anche con la costruzione del nuovo deposito ferroviario di via Campegna, per la manutenzione e la sosta dei treni. Fondamentale per garantire standard elevati di esercizio dell’intera linea. Il deposito occupa un’area di circa 110 mila metri quadrati, nei pressi della stazione ferroviaria dei Campi Flegrei. È stato progettato con tecnologie all’avanguardia che mirano ad alti standard di sostenibilità ed efficienza energetica.

Al completamento delle stazioni della Linea 6, seguirà il graduale inserimento di 22 nuovi treni, progressivamente messi in servizio dal 2025 e che consentiranno, a regime, di assicurare una frequenza di 4 minuti e mezzo.