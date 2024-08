Figlio di due calabresi, l’attore hollywoodiano Stanley Tucci non perde occasione per dimostrare tutto il suo amore per l’Italia e per Napoli. Simpaticissimo il siparietto pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, nel quale ha mostrato tutto il suo stupore constatando come i commensali presenti conoscessero tutte le parole di ‘O surdato innammurato.

VIDEO/ Stanley Tucci pazzo di Napoli: “Come fanno a sapere tutte le parole delle canzoni?”

In visita a Napoli, l’attore italo-americano Stanley Tucci ha cenato in un ristorante nei pressi di Castel dell’Ovo. Le persone attorno a lui cantano la canzone storica partenopea ‘O surdato ‘nnammurato: “A Napoli la gente canta tantissimo. In questi ristoranti è davvero parte della cultura ed è bellissimo. Ogni napoletano conosce le parole di questa canzone, indipendentemente dalla sua età. Non so come sia possibile. Una sorta di osmosi…”.

Stanley Tucci è sempre andato orgoglioso delle sue origini italiane, ed in particolare meridionali. In una intervista rilasciata nel 2022 aveva dichiarato: “Sono italiano. È la mia identità, ha condizionato tutto quello che ho fatto: il mio lavoro, quello che mangio, il comportamento, le relazioni. Tutto ciò è stato influenzato dall’educazione che i miei genitori mi hanno dato e dalla mia eredità culturale. Ho sempre cercato di prenderne il meglio e integrarlo con me stesso”.