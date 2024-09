Tari 2024 in arrivo a Napoli ma c’è un bonus per i cittadini: per chi e a quanto ammonta

In questi giorni, a Napoli, sono in arrivo gli avvisi di pagamento Tari 2024 che vedono al 16 settembre la scadenza della prima rata di acconto e un bonus previsto per tutti i cittadini virtuosi.

Pagamento Tari 2024 a Napoli: c’è un bonus

Secondo la nuova formulazione delle scadenze formulata dalla Giunta, il 16 settembre è il termine di pagamento per la prima rata di acconto Tari 2024, la tassa destinata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. L’avviso di pagamento riporterà gli importi, suddivisi in tre rate, e un bonus di 32 euro in bolletta erogato dal Comune per tutti i cittadini in regola con i versamenti del 2023.

“Abbiamo constatato in questi anni difficili che le famiglie hanno grandi spese rilevanti, penso ad esempio ai costi energetici. Quindi ci siamo posti il problema di venirgli incontro anche perché l’anno scorso siamo stati costretti ad aumentare la Tari che era ferma da 4 anni e quindi era un obbligo dovuto. Quest’anno non abbiamo previsto aumenti, ci siamo fatti carico noi come bilancio della differenza che ci sarebbe stata nell’aumento dei costi” – ha spiegato l’assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta.

“Abbiamo fatto due operazioni: erogato 32 euro per ogni famiglia in regola con i pagamenti della Tari ed evitato per tutti l’aumento di quest’anno. Abbiamo impiegato complessivamente circa 12 milioni, tutti destinati alle famiglie. L’obiettivo prossimo, più che agire su ulteriori bonus, è quello di ridurre la tariffa. Più le persone sono regolari nei pagamenti, più faremo investimenti sugli impianti, più questo obiettivo sarà raggiungibile anche in tempi abbastanza brevi” – ha concluso.

La seconda rata dovrà essere pagata entro il 18 novembre mentre l’ultima il 30 dicembre. Il versamento dell’acconto può essere effettuato anche in un’unica soluzione entro il termine del 30 settembre 2024. Per il saldo sarà inviato un nuovo avviso con scadenza al 15 aprile 2025.