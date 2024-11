Largo Maradona secondo solo al Colosseo: boom di turisti per il Murale

Il Largo Maradona è diventato un vero e proprio luogo di culto per sportivi e turisti. Il murale nato dopo la vittoria del secondo scudetto, fu disegnato dallo svizzero Mario Filardi. L’opera d’arte ha sempre riscosso grandissimo successo, ma la definitiva consacrazione è avvenuta solo dopo la morte di Diego, facendo diventare il Largo uno dei punti cardine della festa Scudetto del 2023, oltre ad essere quotidianamente preso d’assalto da turisti e sportivi famosi che omaggiano l’opera con doni vari.

Il Largo Maradona secondo in Italia per turisti, solo il Colosseo davanti

Naturalmente si precisa che per Largo Maradona i numeri sono approssimativi, visto che l’accesso al “luogo sacro” è gratuito e dunque è quasi impossibile conteggiare tutti i presenti giorno per giorno. Ma facendo alcune stime, il Sole 24 Ore è riuscito a stilare una classifica. L’opera napoletana è seconda in classifica dietro al solo Colosseo, mentre al terzo posto ci sono gli Uffizi di Firenze.

“Il murale dedicato al Diego di Largo degli Artisti a Montecalvario, a Napoli. E’ diventato in quattro anni il Murale (maiuscolo) di Largo Maradona. Un’opera d’arte, un altare, un sito d’interesse: il più visitato di Napoli e Campania. Il secondo d’Italia alle spalle del Colosseo e davanti agli Uffizi, al Pantheon e agli Scavi di Pompei ed Ercolano. Secondo uno studio analitico del Sole 24 Ore, infatti, il Murale di Maradona è stato decisivo per l’incremento del ritorno economico delle attività circostanti e per l’indotto generato. Per la precisione, lo stock delle attività censite dal Registro delle imprese nel raggio di un chilometro quadrato dal sito è cresciuto del 5,5% rispetto al 2019. Prima della scomparsa di Diego; e del 6,5% rispetto al 2021, dopo la scomparsa. Risultati tra l’altro in controtendenza. Secondo valutazioni cittadine complessive”.