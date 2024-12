VIDEO/ Napoli, turista orina in chiesa nella cappella del presepe

Un turista ha orinato nella chiesa di San Ferdinando a Napoli, all’interno della cappella del presepe. A testimoniarlo è il video, reso noto sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, dove si vede un uomo che si “apparta” dietro il mezzo portone della cappella per orinare mentre la sua compagna fa da palo.

Napoli, turista orina in chiesa nella cappella del presepe

Il sistema di videosorveglianza ha ripreso tutta la disgustosa scena. Dopo aver fatto i suoi bisogni è entrato il sacerdote che ha ripreso il turista, il quale inizialmente ha cercato di negare, ma poi è stato messo davanti all’evidenza della chiazza che aveva lasciato. È stato proprio il prete, successivamente, a pulire e a segnalare l’accaduto ai carabinieri che hanno atteso l’uomo all’ingresso della chiesa.

Una vera e propria offesa all’arte, ad un luogo di culto e di riflesso alla città di Napoli che deve fare i conti anche con il turismo fuori controllo, oltre che con l’inciviltà dei propri cittadini. Problemi che risultano più evidenti dal momento che l’organizzazione per quanto riguarda sorveglianza, pulizia e manutenzione è largamente insufficiente, se non drammatica. Basta passeggiare per le strade del centro per domandarsi dove vada a finire la presunta ricchezza generata dal turismo, ovvero dai proventi delle tasse di soggiorno versate dai visitatori e che dovrebbero essere utilizzate per finanziare iniziative si sostegno alla cultura e al turismo, tra cui il decoro ed i trasporti pubblici.