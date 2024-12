Natale a Napoli, oltre 150 eventi gratis per tutti: tra concerti, spettacoli e visite guidate

Dall’8 al 30 dicembre 2024 torna Altri Natali, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Napoli per celebrare il periodo di Natale tra concerti, mostre, visite guidate e tanti spettacoli gratis.

Natale a Napoli: un mese di eventi gratis

Nella terza edizione della manifestazione, dal tema “Nascita e Rinascita”, si intrecciano tradizione e innovazione, musica e teatro, laboratori e visite guidate, riflessioni e celebrazioni: il periodo natalizio diventa, così, occasione per una narrazione ampia, inclusiva e plurale del patrimonio culturale di Napoli, un invito a esplorarne la ricchezza, un’esperienza di rinascita collettiva.

Saranno oltre 50 gli appuntamenti previsti al fine di proporre alla città un ricco cartellone che includa pubblici diversi valorizzando storie e luoghi simbolici del territorio. In particolare l’attenzione è rivolta alla realizzazione di attività di spettacolo per bambini, a momenti di conoscenza e divulgazione della storia degli Esposti, a spazi di animazione culturale presso la chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, recentemente restituita alla città. Ad arricchire il tutto svariate rassegne ed eventi che si terranno nelle chiese napoletane più belle.

“Il programma di Altri Natali prevede eventi in tutte le Municipalità all’interno delle chiese. È un modo per dare un segnale di rinascita alla città coinvolgendo tutte le comunità della nostra bellissima Napoli grazie ad eventi musicali e installazioni artistiche per un Natale che possa rappresentare una spinta alla crescita e ad una vita rigenerata della nostra città. Stiamo vivendo una grande crescita economica legata al turismo. Dobbiamo spingere sempre di più sull’organizzazione dei servizi e stiamo lavorando per far emergere il sommerso nell’ambito delle strutture ricettive. Chi viene a Napoli troverà una città accogliente, sicura e inclusiva” – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi.

“Altri Natali si inserisce all’interno della più ampia programmazione di Natale a Napoli. Ci sono tantissime iniziative: 20 progetti, circa un mese di programmazione, 70 eventi e un impegno davvero straordinario del Comune. Questa rassegna ha l’obiettivo di diffondere la cultura in tutto il territorio comunale. C’è un’attenzione particolare in bambini, con una edizione speciale di “Giro Giro Napoli” che sono le nostre visite guidate per i più piccoli, e abbiamo le installazioni Franz Cerami. Tutto è legato al recupero di luoghi spesso dimenticati o “laterali” che diventano protagonisti: non esistono periferie, ma la città è un unico centro” – ha spiegato Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune.

Quasi tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ma necessitano quasi sempre di prenotazione (effettuabile tramite la piattaforma Eventbrite). Il programma completo della rassegna è consultabile all’apposita sezione del sito del Comune di Napoli.