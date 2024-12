È napoletana una delle chiese più belle d’Italia: sul podio delle 10 meraviglie da ammirare

Si trova a Napoli una delle chiese più belle d’Italia secondo Preply, una delle migliori piattaforme di apprendimento globale delle lingue: si tratta della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, conosciuta anche come Chiesa dell’Arte della Seta, situata in via San Biagio dei Librai.

In occasione del Giubileo del 2025, il team di Preply ha condotto un’analisi per identificare le chiese più belle e popolari d’Italia in base alle opinioni dei visitatori di 200 chiese collocate in tutta la Nazione. Sono state così individuate le 30 chiese più suggestive e affascinanti del paese che colpiscono non solo per la bellezza architettonica e artistica ma anche per l’impronta profonda che lasciano nella sfera culturale e spirituale dei visitatori.

Si tratta di luoghi unici al mondo che, soprattutto nel periodo natalizio, offrono uno scenario unico per vivere i momenti più significativi delle festività, dalla messa di Natale alle celebrazioni a ridosso del Capodanno. E anche stavolta Napoli primeggia nella classifica occupando il secondo posto con il meraviglioso esemplare di architettura barocca che sorge proprio nel cuore della città.

La chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, infatti, si colloca sul podio delle chiese più belle d’Italia, preceduta soltanto dalla Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di Milano. Subito dopo, al terzo posto, c’è la Cappella degli Scrovegni di Padova.

“La Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, situata nel cuore di Spaccanapoli, è la seconda chiesa più popolare d’Italia, con l’86% dei visitatori che esprimono un giudizio positivo. Questa chiesa, che ospita anche un affascinante museo dell’arte serica, è animata da una comunità attiva e impegnata, che organizza un numero significativo di eventi sociali e culturali durante tutto l’anno: in particolare durante il periodo natalizio, la parrocchia incanta i visitatori con un presepe finemente allestito e con messe che riescono a catturare a pieno lo spirito del Natale” – si legge nella nota di Preply.

