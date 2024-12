A Piazza Municipio il prossimo 19 dicembre sorgerà “La Natività napoletana” di Vincenzo Capuano

Piazza Municipio cambia attrazione: il prossimo 19 dicembre al posto del “Pulcinella” di Gaetano Pesce ci sarà l’inaugurazione de “La Natività napoletana” di Vincenzo Capuano che sarà visibile fino all’8 gennaio. C’è attesa per la nuova opera ed è previsto il tutto esaurito in piazza.

A piazza Municipio arriva “La Natività napoletana”

Giovedì 19 dicembre alle ore 17 in piazza Municipio, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi inaugurerà “La Natività napoletana”, un’installazione a grandezza naturale che celebra l’eccellenza artigianale partenopea. La scena della Natività è frutto della collaborazione tra i maestri presepiali dell’associazione Botteghe di San Gregorio Armeno, i sarti dell’associazione Le Mani di Napoli che hanno realizzato gli abiti, le associazioni dei Maestri Ceramisti che hanno creato le anfore decorative e gli artigiani del Borgo Orefici.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione del Prefetto di Napoli Michele Di Bari, dell’assessore al Turismo Teresa Armato, del Pro-Vicario Generale della Curia di Napoli don Gennaro Matino e del maestro Vincenzo Capuano, direttore artistico dell’opera e presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno. L’installazione sarà visitabile fino all’8 gennaio 2025.

Vincenzo Capuano, maestro presepiale e Presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno, ha dichiarato: “È una grande soddisfazione per me poter finalmente portare avanti un’associazione che è figlia di decenni di sacrifici. Ogni bottega ha una storia e dei genitori che hanno combattuto affinché San Gregorio Armeno fosse una via che ‘vivesse’ tutto l’anno, diventando infatti il manifesto stesso del pastore e del Presepe. È una doppia soddisfazione quella di aver coinvolto alcune tra le più grandi capacità artigianali della nostra terra, lavorando in sinergia per un’unica opera che simboleggia una delle eccellenze dell’artigianato napoletano. E’ la vittoria di un popolo!”. ‘La Natività napoletana’ rappresenta un simbolo di tradizione e collaborazione tra le maestranze locali, sottolineando il valore culturale e artistico che rende Napoli unica nel mondo”.