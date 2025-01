Napoli, bimbo di un anno ingerisce hashish a casa dei nonni: ricoverato d’urgenza al Santobono

Bimbo di un anno ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli per aver ingerito hashish a casa dei nonni

Un bambino di un anno è stato ricoverato all’ospedale Santobono dopo aver ingerito hashish mentre si trovava nella cucina dei nonni, nella provincia di Napoli.

L’incidente si è verificato ieri sera a Boscoreale, comune appartenente all’area del Vesuviano. Secondo le informazioni raccolte, il piccolo ha manifestato un malessere a casa dei nonni ed è stato immediatamente portato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Bimbo di un anno ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli: ha ingerito hashish a casa dei nonni a Boscoreale

Gli esami clinici iniziali hanno rivelato che il bambino aveva ingerito hashish, provocandogli un’intossicazione.

È stata avviata un’indagine da parte degli agenti dei commissariati di Polizia di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata per chiarire come il bambino sia entrato in possesso della sostanza stupefacente. Stabilizzato, il piccolo è stato successivamente trasferito all’ospedale Santobono di Napoli, dove attualmente rimane sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita.

Non è la prima volta che un bimbo finisce all’ospedale per aver ingerito sostanze stupefacenti: a luglio del 2024, a Caivano una bimba di 6 mesi era stata trasportata d’urgenza al Santobono dopo aver ingoiato della marijuana trovata su un tavolino mentre era in casa.