Ancora un tutti contro uno, ancora il branco che attacca il singolo. Ancora violenza delle baby-gang a Napoli.

L’ultimo episodio è avvenuto l’altra sera a piazza Nazionale dove un gruppo di adolescenti ha assalito un coetaneo.

VIDEO/ Napoli violenta, tutti contro uno: baby gang picchia adolescente in piazza

Le immagini dell’aggressione sono state diffuse sui social da vari gruppi. “Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell’ordine affinché si possa risalire ai responsabili”– dichiara il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Franceschi Emilio Borrelli- “Le baby-gang sono in questo momento la forma di criminalità più violenta ed imprevedibile con cui la città a che fare e che ha cambiato le dinamiche dei clan. Una metamorfosi che non è avvenuta da un giorno all’altro ma nel corso di decenni e facilitata dall’indifferenza con cui la problematica è sempre stata affrontata. Ora siamo in piena emergenza e non si può fare altro che far presidiare il territorio giorno e notte altrimenti la sicurezza diverrà per sempre un’utopia”.