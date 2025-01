Maltempo a Napoli, crollano alberi: al Vomero tragedia sfiorata | FOTO

Maltempo a Napoli, in via Ruoppolo al Vomero albero crolla in strada

Il maltempo che in queste ore sta sferzando la città di Napoli ha già causato diversi danni. I cittadini hanno inviato diverse segnalazioni al deputato Francesco Emilio Borrelli.

In particolare, sono crollati due grossi alberi: uno al Vomero, in via Ruoppolo, che ha completamente divelto il marciapiede andando a schiacciare un’auto parcheggiata; l’altro in viale Gramsci, a Mergellina, che fortunatamente non ha provocato danni.

Le condizioni delle strade non sono migliori. Numerose buche si sono aperte a causa delle intense piogge e del forte vento. Numerose le nuove buche che si sono aperte in queste ore, in particolare i cittadini hanno segnalato l’ulteriore peggioramento del manto stradale all’incrocio tra via Santa Maria di Costantinopoli e il MANN, che assomiglia sempre più a un percorso da rally, costituendo un rischio per la sicurezza di pedoni e automobilisti.

“Per fortuna non ci troviamo davanti a una tragedia. È indispensabile intervenire con un piano straordinario di manutenzione per mettere in sicurezza e manutenere il verde pubblico e prevenire episodi come quelli accaduti oggi.

Allo stesso tempo, bisogna affrontare con urgenza la questione della manutenzione stradale: le buche che continuano a formarsi non sono solo un segnale di incuria, ma rappresentano un pericolo concreto per chi si sposta in città, sia a piedi che in auto. Bisogna lavorare con decisione e senza indugio per garantire maggiore sicurezza e vivibilità nella nostra città”. Questo il monito del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto che le autorità competenti non sottovalutino la gravità della situazione e agiscano con celerità per evitare futuri disastri.