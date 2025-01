Degrado a Napoli, saccheggiano ambulanza impegnata in un’emergenza

A Napoli, in vico Miano a Forcella, si è verificato un episodio di furto ai danni di un’ambulanza. Mentre il personale medico e paramedico era impegnato a soccorrere un ferito nel vicolo, lasciando il mezzo parcheggiato in strada, uno o più ladri hanno approfittato della situazione, infrangendo uno dei deflettori dell’ambulanza, rubando un tablet, due borse e vari medicinali.

Napoli, a Forcella saccheggiano un’ambulanza impegnata in un’emergenza

L’episodio ha suscitato indignazione tra la comunità locale e gli operatori sanitari, già spesso vittime di aggressioni e furti durante il loro servizio. Questo tipo di incidenti non è raro purtroppo a Napoli, dove sono stati documentati numerosi casi di furti a danno delle ambulanze, come quello del 2022 in cui un’equipaggio del 118 ha subito un furto simile durante un intervento in un’altra zona della città.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica del furto e identificare i responsabili, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza agli operatori sanitari che quotidianamente rischiano per salvare vite umane.