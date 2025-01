VIDEO/ La Napoli incivile: Ferrari parcheggiata sulle strisce pedonali davanti a una scuola

Una Ferrari parcheggiata sulle strisce pedonali a Fuorigrotta a Viale Kennedy davanti ai plessi scolastici della zona.

A denunciare l’accaduto il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli il quale, con un video sui social, ha mostrato le immagini dell’accaduto.

Indignazione e stupore tra i presenti, soprattutto tra i ragazzi. Molti giovani, infatti, quasi increduli di avere un’auto di quella cilindrata a pochi centimetri di distanza, hanno anche toccato il mezzo.

Molti genitori e cittadini hanno protestato per l’ennesima mancanza di rispetto delle regole e del codice stradale.

“E’ l’ennesima volta – dichiara Francesco Emilio Borrelli – che dobbiamo denunciare l’inciviltà e la strafottenza di alcuni automobilisti anche davanti alle scuole o come è successo usando in modo improprio gli stalli per disabili. Queste persone sembra che non imparino mai a comportarsi”.