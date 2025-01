Edificate per difendere la città da invasioni nemiche, oggi le Torri Aragonesi di Napoli non tengono fuori gli eserciti stranieri ma il decoro quello sì, sicuro.

All’altezza di Piazza del Mercato l’area monumentale delle torri, come documentato dal deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio che si è recato sul posto per un sopralluogo in notturna subito dopo aver ricevuto segnalazione dai cittadini e da alcuni turisti, è un immenso tappeto di siringhe usate e sangue rappreso, lascito dei tossicodipendenti che frequentano la zona.

Il degrado di Napoli ai tempi di TikTok

Un degrado che diventa motivo di allarme ma anche di curiosità e un’attrattiva dato che il video caricato su Tik-tok da una turista ha raggiunto i 6 milioni di visualizzazioni. Il filmato è una denuncia contro l’invasione di siringhe insanguinate nella vasca e nell’area che circonda le torri.

“Appena ricevuta la segnalazione mi sono recato immediatamente sul posto”– dichiara Borrelli-“ Devo dire che è una situazione che ignoravo ma che ora va contrastata. Ho richiesto un urgente intervento di bonifica, bisogna rimuovere le migliaia di siringhe accumulatesi.

È davvero una scena allucinante, una vergogna per la nostra città, uno spettacolo indegno offerto ai visitatori, per questo occorre un monitoraggio dell’area così come di tutti i siti di interessi e delle aree monumentali che versano sempre più nel degrado. Napoli ha una storia gloriosa e grandiosa eppure la si lascia annegare in un mare di vergogna”.