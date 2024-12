Il Comune di Pompei ha pubblicato due bandi di concorso per l’assunzione complessiva di 17 lavoratori a tempo pieno con contratto indeterminato. L’avviso delle selezioni è comparso ieri, 3 dicembre, anche sul Portale del Reclutamento e le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del giorno 23 dicembre 2024.

Concorsi pubblici al Comune di Pompei

Il primo bando di concorso pubblico del Comune di Pompei è orientato alla copertura di 9 posti, a tempo e indeterminato, per Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori (ex cat. C1). Il secondo bando è invece orientato alla copertura di 8 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato per Istruttore Tecnico, Area degli Istruttori (ex cat. C1).

Come inviare la domanda di partecipazione al concorso

Per l’ammissione al concorso il candidato deve presentare la domanda esclusivamente per via telematica attraverso la “Piattaforma unica di reclutamento” (https://www.inpa.gov.it). Il candidato, previa autenticazione attraverso i sistemi SPID, CIE, CNS e/o eIDAS, compilerà il modulo elettronico sul sistema “InPA”, raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo “https://www.inpa.gov.it/”. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del ventesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del Bando sul portale “InPA” nell’apposita sezione “Bandi e Avvisi”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, sul sito web istituzionale del Comune di Pompei (“Albo pretorio” e “Amministrazione Trasparente”). Scaduto il termine per l’invio delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura e, pertanto, non saranno ammesse regolarizzazioni o integrazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

Non sono ammesse altre forme di trasmissione delle domande di partecipazione al concorso. La presentazione di domande con altre modalità determina l’automatica esclusione delle stesse. Per consultare i bandi completi visitare il sito ufficiale del Comune di Pompei.

Il trattamento economico

Il trattamento economico annuo lordo è quello applicato al personale appartenente all’ ”Area degli Istruttori” come previsto dal vigente C.C.N.L., relativo al personale del Comparto “Funzioni Locali”, oltre alla tredicesima mensilità e, se ed in quanto dovuti, all’assegno per il nucleo familiare e alle altre indennità, previste dai vigenti C.C.N.L. Area Funzioni Locali e dagli accordi collettivi decentrati in vigore. Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a norma di legge.