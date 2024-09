“Opollo” apre a Portici: dagli hamburger della signora Emma alle linee speciali, l’alta qualità dal 1962

Grande successo per l’apertura di Opollo in via Libertà 41, a Portici. Giovedì 19 settembre ha avuto luogo, infatti, l’inaugurazione della nuova sede della catena di negozi che si arricchisce di un altro punto vendita dopo quelli di Via De Lauzieres e Via Cappiello a San Giorgio a Cremano e di viale Colli Aminei a Napoli.

Grande successo per l’inaugurazione di Opollo a Portici

Decine di cittadini di Portici e delle città limitrofe sono accorse per festeggiare l’apertura del nuovo locale del brand Opollo, una vera e propria dimostrazione di affetto e stima verso una famiglia che, dal lontano 1962, rappresenta uno dei cardini del tessuto sociale e imprenditoriale della zona napoletana.

Dal produttore al consumatore

Carni bianche, carni rosse, specialità gastronomiche non cotte già pronte, una linea fitness e una per bambini, gli straccetti di pollo dai gusti più variegati, i contorni ed ovviamente i celebri hamburger di pollo creati con la ricetta originale della signora Emma. Il tutto realizzato a partire da ingredienti di altissima di qualità, garantita da una filiera che va direttamente dal produttore al consumatore.

Opollo tra tradizione e modernità

La massima attenzione è stata rivolta non solo al cibo, ma anche al locale stesso che è estremamente curato nei dettagli in modo da creare un’atmosfera in cui il cliente si trovi a proprio agio, oltre a essere facilitato nello spaziare tra le diverse specialità. Un ambiente moderno, diviso in reparti differenziati e condito da quel tocco di design che gratifica anche il senso estetico.

Un’impresa in espansione, al passo con la modernità, ma con le radici salde nella tradizione. Era il 1962 quando, a San Giorgio a Cremano, dalla volontà di Emma e Pasquale Doto nasceva una delle più antiche macellerie della costa vesuviana che sarebbe poi confluita nel punto vendita Al Vero Pollo di via De Lauzieres. Un negozio in cui venivano – e vengono tuttora – offerte al pubblico le carni provenienti dal grande allevamento di via Pittore, dove ancora oggi insiste il laboratorio di produzione e dal quale ogni giorno partono i prodotti offerti alla clientela.

Un pezzo di storia della zona vesuviana

Al Vero Pollo è stato insignito del riconoscimento di attività commerciale storica. La stessa signora Emma, nota come la polliera, è stata premiata come leader del settore. L’attività è poi passata nelle mani dei figli: Carmine, Michele e Giovanni. È dall’ambizione di quest’ultimo che è nato il progetto di Opollo, catena di negozi nato nel 2017, un format scaturito dalla voglia di perfezionare sempre di più il proprio lavoro e che consente all’impresa familiare di evolversi ed espandersi sempre di più, riuscendo a soddisfare anche le esigenze dei consumatori contemporanei.