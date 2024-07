A Bacoli, comune dell’area metropolitana di Napoli, si terrà la Festa di Sant’Anna più lunga di sempre. Come annunciato dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, l’evento si terrà dal 3 all’8 agosto sul lago Miseno. Cinque concerti con grandi artisti: da Andrea Sannino a Monica Sarnelli, passando per Gigi Finizio e Orietta Berti. Ce ne sarà per tutti i gusti.

A Bacoli la Festa di Sant’Anna più lunga di sempre: da Sannino a Finizio, artisti e programma

Questo il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione:

“È tutto pronto! Parte il conto alla rovescia per la Festa di Sant’Anna più lunga di sempre. Bacoli ospiterà cinque concerti di piazza. Aperti a tutti. Liberi. Dal 3 all’8 Agosto. Sul lago Miseno, a due passi dal mare. Accanto la Villa Comunale. Abbiamo provato ad accostare tutte le età, i gusti. Start, con Andrea Sannino. Sabato 3. Un figlio acquisito della nostra città.

Un caro amico. Poi lunedì 5, Luca Sepe Show con Gigio Rosa e Gigi Soriani. Martedì 6, il meglio della musica partenopea con Monica Sarnelli. Alla mezzanotte, spettacolo pirotecnico alla Marina Grande di Bacoli. Mercoledì 7, Orietta Berti. Un’artista che ha fatto la storia della musica italiana. Giovedì 8, la chiusura: con concerto di Gigi Finizio. Cinque concerti. Una settimana di eventi.

Lungo l‘isola pedonale che dal lago Miseno giungerà fino a Piazza Marconi. Manca una settimana. Sarà festa grande. Ringrazio quanti stanno rendendo possibile tutto questo. Prepariamoci a vivere questo programma di divertimento, aggregazione, gioia. Vi aspettiamo in tanti, tantissimi. Bacoli in festa. Insieme, sarà ancora più bello. Un concerto alla volta”.