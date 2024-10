VIDEO/ Pozzuoli, autobus va a fuoco: “Un fatto gravissimo ed inspiegabile”

In fiamme autobus dell’EAV. Un autobus dell’Eav in servizio sulla linea via Fasano/Cigliano è andato in fiamme questa sera attorno alle 19.00 nei pressi del cimitero di Pozzuoli. Inutile il tentativo del conducente di spegnere il fuoco con l’estintore in dotazione al mezzo. Le fiamme hanno avvolto l’autobus in pochi minuti.

Pozzuoli, va a fuoco un autobus dell’EAV, le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco | VIDEO

E’ stato, però, necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Dell’autobus è rimasta solo la carcassa. A bordo non c’erano passeggeri. Sembrerebbe che l’autobus al momento del flambè stesse rientrando al deposito per fine turno di servizio.

“Non è la prima volta che un autobus dell’EAV prende fuoco improvvisamente. In questo caso stiamo parlando di un mezzo nuovo, acquistato recentemente, e con all’attivo pochissimi chilometri.

Un fatto gravissimo ed inspiegabile e su cui chiediamo di fare chiarezza sulle reali cause dell’incidente, a tutela dell’incolumità dei conducenti e degli utenti. Non vorremmo che alla base ci fosse una scarsa manutenzione dei bus o, addirittura, la mancanza di pezzi di ricambio originali.

Proprio oggi i lavoratori dell”EAV hanno incrociato le braccia per quattro ore contro la mancanza di sicurezza e le aggressioni al personale con un’adesione pressoché totale.

Come USB il giorno 28 ottobre sciopereremo nuovamente per rivendicare migliori condizioni di lavoro e il potenziamento dei servizi.

La sicurezza e l’incolumità dei pendolari e degli operatori dei trasporti rappresentano per noi una priorità irrinunciabile”.