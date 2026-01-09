Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Pozzuoli, offerta di lavoro shock: badante h24 per 1000 euro al mese

Gen 09, 2026 - Redazione Vesuviolive

Offerta di lavoro da badante a Pozzuoli

Una badante al lavoro 7 giorni su 7, per 24 ore al giorno (solo 18 ore di pausa su 168) per mille euro al mese. È l’annuncio di lavoro – se così vogliamo chiamarlo – pubblicato su Facebook da un “partecipante anonimo”, il quale ovviamente si guarda bene dal mostrare il proprio nome.

Offerta di lavoro da badante: impegno h24, paga di 1 euro e 50 l’ora

Tra i requisiti richiesti vi è giustamente quello di essere in regola con permessi e documenti, tuttavia la stessa garanzia non è offerta dal “datore” che, viste le cifre e le condizioni in ballo, non può che proporre un lavoro a nero o comunque con un contratto non aderente al reale impegno richiesto.

“Cercasi badante notte e giorno – si legge nell’annuncio – Per una nonna allettata 1000 euro mensili con possibilità di arrotondare la domenica (50 € ogni domenica se non si esce) giorni liberi giovedì dalle 14:00 alle 20:00 e domenica dalle 08:00 alle 20:00. Zona di lavoro Arcofelice. NO PERDITEMPO. Annuncio rivolto solo a donne con documenti in regola, importante conoscenza della lingua italiana”.

Fare un calcolo è semplice: l’impegno richiesto è di 150 ore settimanali su 168 (4 settimane), per cui considerando un mese di 30 giorni siamo di fronte a 648 ore lavorate al mese. Con uno stipendio di mille euro fa la bellezza di 1,54 euro l’ora.

Tag
offerte di lavorosfruttamento del lavoro
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI