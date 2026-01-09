Pozzuoli, offerta di lavoro shock: badante h24 per 1000 euro al mese

Una badante al lavoro 7 giorni su 7, per 24 ore al giorno (solo 18 ore di pausa su 168) per mille euro al mese. È l’annuncio di lavoro – se così vogliamo chiamarlo – pubblicato su Facebook da un “partecipante anonimo”, il quale ovviamente si guarda bene dal mostrare il proprio nome.

Offerta di lavoro da badante: impegno h24, paga di 1 euro e 50 l’ora

Tra i requisiti richiesti vi è giustamente quello di essere in regola con permessi e documenti, tuttavia la stessa garanzia non è offerta dal “datore” che, viste le cifre e le condizioni in ballo, non può che proporre un lavoro a nero o comunque con un contratto non aderente al reale impegno richiesto.

“Cercasi badante notte e giorno – si legge nell’annuncio – Per una nonna allettata 1000 euro mensili con possibilità di arrotondare la domenica (50 € ogni domenica se non si esce) giorni liberi giovedì dalle 14:00 alle 20:00 e domenica dalle 08:00 alle 20:00. Zona di lavoro Arcofelice. NO PERDITEMPO. Annuncio rivolto solo a donne con documenti in regola, importante conoscenza della lingua italiana”.

Fare un calcolo è semplice: l’impegno richiesto è di 150 ore settimanali su 168 (4 settimane), per cui considerando un mese di 30 giorni siamo di fronte a 648 ore lavorate al mese. Con uno stipendio di mille euro fa la bellezza di 1,54 euro l’ora.