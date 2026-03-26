Epatite A e rischi alimentari, task force a Torre del Greco: agenti fissi nelle aree mercatali

Per garantire la sicurezza alimentare, soprattutto alla luce dei provvedimenti posti in atto per contrastare la diffusione di Epatite A, la polizia municipale ha messo in campo un’attività di controlli serrati nelle aree mercatali di Torre del Greco.

Sicurezza alimentare Torre del Greco: agenti fissi in aree mercatali

Nello specifico, a presidiare le zone, saranno tre pattuglie della polizia municipale per ogni turno di lavoro, prestando attenzione all’occupazione degli spazi e più in generale agli aspetti legati alla sicurezza alimentare.

Nell’ambito di quanto disposto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, il comandante Gennaro Russo ha infatti predisposto una vera e propria task force nelle zone di via Falanga, via Teatro e largo Santissimo, che da ora e in avanti saranno costantemente pattugliate negli orari di servizio dagli agenti, al fine di evitare che possibile pratiche errate passano cagionare inconvenienti agli utenti e il taluni casi rappresentare anche potenziali rischi, specie in un momento nel quale l’Asl Napoli 3 Sud ha chiesto una maggiore attenzione legata agli alimenti esposti alla pubblica vendita e che dunque possono finire sulle tavole dei consumatori.

Già questa mattina, giovedì 26 marzo, gli agenti di polizia municipale hanno operato controlli mirati, con l’obiettivo di ridurre il più possibile le eventuali infrazioni. Una prima fase di verifica, che alla fine ha portato comunque all’accertamento di sei violazioni rispetto a quanto stabilito da ordinanze e norme in vigore, specie per ciò che concerne la corretta occupazione del suolo pubblico. Alla fine, le singole infrazioni hanno prodotto altrettante contravvenzioni nei confronti dei titolari delle attività presso le quali sono state riscontrate le irregolarità.

L’azione della polizia municipale proseguirà nei prossimi giorni, specie a ridosso delle festività pasquali quando, come avviene di consueto, è annunciato un aumento della presenza di acquirenti nelle aree mercatali cittadine.