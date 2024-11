Maximall Pompeii, una grande festa per inaugurare il magnifico centro: come partecipare

Il Maximall Pompeii, il nuovo centro commerciale situato a Torre Annunziata, a pochi passi dagli Scavi, aprirà per la prima volta al pubblico il 28 novembre 2024 ma partecipando al concorso lanciato sull’apposita app i più fortunati avranno la possibilità di partecipare alla grande festa di inaugurazione prevista per il 27 novembre.

Maximall Pompeii: come partecipare alla festa di inaugurazione

L’esclusivo evento al Grand Opening del nuovo polo dello shopping, tra i più belli e moderni d’Europa, sarà a numero chiuso, per questo motivo gli interessati potranno partecipare all’estrazione per poter prendere parte alla grande festa inaugurale.

C’è tempo fino ad oggi, 13 novembre, per iscriversi al concorso. Per farlo basterà scaricare l’app Maximall Pompeii (da Android o App Store), confermare la propria partecipazione al concorso e registrarsi all’app. Sarà poi cura degli organizzatori mettersi in contatto con i vincitori per confermare loro l’invito ufficiale al Grand Opening.

Per tutti gli altri, invece, l’apertura del centro è fissata al 28 novembre. Al suo interno non solo store affermati e punti ristoro d’eccellenza ma anche cinema, teatro, un parco di oltre 50.000 mq con spazi verdi, sentieri, strutture per sport e relax, parco giochi per i più piccoli. Fiore all’occhiello del Maximall la grande piazza all’aperto che ogni giorno darà il via al sorprendente spettacolo delle fontane danzanti. A disposizione di visitatori e turisti anche il Moxy Hotel, un lussuoso albergo della catena Marriott.

Il centro commerciale si trova in via Plinio, a Torre Annunziata. I negozi resteranno aperti da lunedì alla domenica dalle 9:30 alle 21:30. L’area ristorazione resterà aperta fino a mezzanotte. Intanto è già stato reso noto l’elenco di tutti i negozi presenti (dall’abbigliamento all’arredamento passando per l’elettronica, bellezza e salute, accessori, tempo libero, servizi e tanto altro) così come delle catene di ristoranti, bar e gelaterie che offriranno piacevoli momenti di pausa a tutti i visitatori.