Torre del Greco, grave mancanza d’acqua: strada e scuola chiuse per riparare il guasto

Una grave mancanza d’acqua a Torre del Greco, tale da rendere necessaria la chiusura di una scuola. L’amministrazione comunale ha reso che in seguito a guasto improvviso ad alcune condotte idriche, già dalle prime ore della notte, si sono registrati disservizi alle utenze situate lungo le diverse arterie.

Grave mancanza d’acqua a Torre del Greco: chiudono via Curtoli e il plesso Giovanni Paolo II

Sospesa la circolazione veicolare in via Curtoli. La strada è stata chiusa al traffico cittadino a causa di una criticità alle condotte idriche, alla quale stanno già lavorando i tecnici della GORI. Si resta un attesa di ulteriori ed eventuali nuove comunicazioni. L’attività scolastica del Plesso Giovanni Paolo II resta sospesa per la giornata odierna. I tecnici della GORI sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica dovrebbe avvenire, gradualmente, a partire dalle ore 10:00.

Il Comune di Torre del Greco aggiunge: “Ci scusiamo con la cittadinanza per i disagi arrecati, ma trattasi di emergenze non direttamente gestite dall’Ente Amministrativo, per le quali si sta fornendo tutto il supporto tecnico e logistico. La competenza in materia è esclusivamente GORI”.

Le strade interessate dalla manca d’acqua sono le seguenti:

CUPA MARESCA

VIA AGOSTINO MARESCA

VIA ANTONIO GRAMSCI

VIA ARMANDO DIAZ

VIA CRISTOFORO COLOMBO

VIA DELL’ATLETICA

VIA DELLO SPORT

VIA ENRICO DE NICOLA

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIUSEPPE BENEDUCE

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA IGNAZIO SORRENTINO

VIA MARTIRI D’AFRICA

VIA MONTEDORO

VIA TIRONCELLI

e tutte le traverse delle zona.