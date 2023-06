Il sindaco presenta gli assessori: “Lavoreranno tantissimo, i torresi si aspettano tanto”

Il sindaco Luigi Mennella, nel corso di una conferenza tenuta a Palazzo Baronale, trasmessa in diretta da Vesuvio Live, ha annunciato i nomi degli assessori della nuova Giunta comunale di Torre del Greco, leggendone le singole deleghe e facendo sottoscrivere loro i relativi decreti di nomina.

Sindaco Mennella sulla nuova Giunta di Torre del Greco

Prima della lettura dei singoli incarichi conferiti, il primo cittadino ha dichiarato: “In questi giorni ho dovuto mettere in campo un lavoro intenso per rispondere alle numerose esigenze della città, a cominciare dagli aspetti legati alla pulizia e al necessario e non più rinviabile diserbamento. Ci sono ovviamente tante altre questioni da affrontare: penso alla pianta organica, alla redistribuzione degli incarichi ai pochi dirigenti rimasti”.

“Abbiamo pubblicato ed espletato le procedure per l’individuazione del segretario generale. Non sto qui a fare l’elenco completo delle tematiche da dover affrontare. Da oggi per rispondere a questa enorme mole di lavoro, potrò contare sull’apporto degli assessori, ognuno scelto con specifici criteri ed ognuno esperto delle materie che si troverà ad affrontare”.

Michele Polese, Anna Fiore, Francesco Leone, Salvatore Piro, Antonio Ramondo, Mariateresa Sorrentino, Laura Vitiello: queste le sette personalità scelte per far parte della Giunta, ognuna con spiccate competenze in specifici settori.

Subito dopo la presentazione, dialogando con i giornalisti, il sindaco ha aggiunto: “È stato adottato un metodo di scelta accurato, definiamolo ‘misto’, con l’indicazione di tecnici esperti dei vari settori e l’indicazione di qualche esponente politico, con significative esperienze passate, che sicuramente sapranno dare il loro prezioso apporto alla causa che abbiamo sposato e per la quale siamo stati scelti: puntare a cambiare la città. Agli assessori ho detto che dovranno lavorare tantissimo, i torresi si aspettano tanto da noi”.

“Nell’immediato futuro ci sono le prime delibere, in particolare sul porto e le variazioni di bilancio per individuare i fondi necessarie a rendere concrete le idee contenute nel programma presentato in campagna elettorale. Abbiamo urgenza anche di convocare il consiglio comunale: per questo mi appello anche al lavoro che si sta svolgendo presso la prima sezione elettorale, affinché la verifica relativa alle varie liste presenti alle ultime elezioni sia ultimata quanto prima, per permettere di indire la prima seduta della nuova assise”.

Tutte le deleghe non specificamente richiamate nei vari decreti sono da ritenersi al momento in carico al sindaco.