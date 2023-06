Vincenzo Porzio, storico attivista della zona mare e del Comitato di Quartiere “Il Progresso” di Torre del Greco, era presente all’evento di pulizia AEC di domenica 25 giugno alla spiaggia Agostinella.

Vincenzo Porzio sulla spiaggia Agostinella: “Tutti volontari a chiacchiere”

È stato tra i primi ad arrivare sulla discarica a cielo aperto che era domenica mattina la spiaggia Agostinella. Tra i più attivi a tirar via materassi, sanitari e carcasse di scooter dagli scogli c’era proprio Vincenzo Porzio. Lo stesso che era stato chiamato in causa dai cittadini che protestavano per le condizioni dell’area marina che, oltre ad essere invasa dai rifiuti, è anche di difficile accesso. I frequentatori della spiaggetta si autotassarono e Porzio si interessò di far sistemare una scaletta ed un corrimano per rendere meno pericolosa la discesa sotto l’angusto ponte che conduce al mare, attraversando i binari della ferrovia.

“Fino ad un paio di anni fa ci siamo occupati della spiaggetta, con l’installazione della scaletta e del corrimano” – spiega Porzio ai nostri microfoni – “ma le ultime piogge hanno distrutto tutto e nessun altro si è mai interessato“. Porzio racconta come le persone, a causa delle difficoltà economiche che non permettono a tante famiglie di accedere ai lidi privati o andare in vacanza fuori, affrontano pericoli e divieti per cercare refrigerio in questo tratto di bagnasciuga. Un dato di fatto che, secondo l’attivista, non può essere trascurato dalle istituzioni.

“Senza questi alvei avremmo le piogge in casa. Ringrazio l’AEC: questi giovani sono la speranza di Torre”

In merito al problema delle piogge torrenziali però, Porzio trova un pizzico di ottimismo nella gravità del problema torrese: “E’ notizia di pochi giorni fa quella degli allagamenti in Umbria (e in Emilia Romagna, ndr) a causa di questi fenomeni sempre più frequenti. Purtroppo, ma anche per fortuna, abbiamo questi alvei che, per la conformazione del territorio, portano tutto al mare” – è l’osservazione di Porzio – “se così non fosse, i cittadini si troverebbero le acque piovane in casa“.

Non nasconde poi la delusione verso i tanti cittadini che, a suo dire, si definiscono attivisti senza però impegnarsi realmente: “Sono anni che viviamo di questo, e senza scopo di lucro. Stamattina dobbiamo ringraziare questi ragazzi dell’AEC che si sono impegnati. Sono la nuova generazione di Torre del Greco e questo significa che c’è speranza per la città“. Senza dimenticare la presenza del sindaco: “Non si era mai visto un primo cittadino fare attivismo come Luigi Mennella ha fatto questa mattina“.

Nemmeno i pompieri riescono a rimuovere la carcassa d’auto dalle rocce: aperto un cantiere

Dalle sue pagine social, Vincenzo Porzio sta continuando ad aggiornare i propri follower sullo sviluppo delle condizioni di spiaggia Agostinella. E’ infatti proprio lo storico attivista a riportare stamattina 28 giugno la notizia dell’intervento dei Vigili del Fuoco, così come annunciato in diretta sulle nostre pagine dal sindaco Luigi Mennella, per rimuovere i resti di una carcassa di auto ritrovata incastrata tra le rocce durante il cleanup. Ma nemmeno l’intervento dei pompieri ha potuto risolvere la faccenda: le lamiere sono state totalmente spinte sotto le rocce dalla forza dell’acqua e saranno necessari interventi più specifici e con attrezzature speciali.

Per questo motivo, l’area è stata transennata e sarà aperto un cantiere di lavoro per permettere ai Vigili del Fuoco di lavorare in sicurezza ed eliminare ogni pericolo dall’area.