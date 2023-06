Si è tenuto ieri, domenica 25 giugno, l’evento di pulizia della spiaggia Agostinella organizzato dall’Associazione Eco Culturale di Torre del Greco: in 4 ore portata via quasi una tonnellata di rifiuti.

Mennella e i volontari AEC lavorano spalla a spalla: la pulizia della spiaggia Agostinella è un successo

Ragazzi e ragazze dell’Associazione Eco Culturale, il sindaco Luigi Mennella e diversi suoi collaboratori, una bella fetta della neonata amministrazione comunale ed anche semplici cittadini che hanno a cuore le condizioni delle nostre spiagge: si sono ritrovati tutti domenica mattina sugli scogli di via Agostinella. Lo scopo era quello di ridare vivibilità ad un’oasi marina storicamente frequentata dai residenti ed altrettanto storicamente divenuta un ricettacolo di immondizia di vario genere. Non solo quella che il mare trasporta sugli scogli, ma anche quella trascinata dalle piogge torrenziali che in questa zona trovano sbocco a mare e tanti segni di un’attività criminale di smaltimento rifiuti o, peggio, di furti di auto e scooter.

Una tonnellata di rifiuti portata via: resta un’auto incastrata tra le rocce

Le nostre telecamere avevano raccolto la testimonianza, pochi giorni fa, dei residenti della zona mare che ci hanno mostrato le condizioni pietose in cui versava la spiaggetta, chiedendo a gran voce l’intervento dell’amministrazione comunale oltre che dei volontari. Dopo il nostro servizio, il sindaco Luigi Mennella ha annunciato la sua presenza al cleanup messo in piedi dall’AEC e così è stato: domenica mattina una folta rappresentanza delle istituzioni cittadine si è recata sul posto per toccare con mano la situazione e tutti si sono armati di guanti, braccia e buona volontà per dare man forte ai ragazzi che ripulivano l’area.

Ventimila cittadini hanno seguito la diretta streaming

Vesuvio Live ha trasmesso in diretta l’evento e lo streaming è stato seguito da oltre 20.000 persone. La presenza delle istituzioni è stata importante poiché ha invogliato molti semplici cittadini ad affiancare l’Associazione nell’opera di tutela e recupero che quotidianamente porta avanti da ormai tre anni: non soltanto l’azione estemporanea di un gruppo di giovani, quindi, ma la presa di coscienza collettiva che la città è casa di tutti quanti, a cominciare dal Primo cittadino.

Un lavoro di squadra che ha unito generazioni e gruppi politici diversi nel solo interesse del benessere collettivo: alla fine della mattinata, i rifiuti raccolti sono stati circa una tonnellata. Si sono contate una decina di carcasse di motorini incendiati, probabilmente rubati. Ma il lavoro non è terminato: sotto le pietre è rimasta incastrato lo scheletro di un auto, una Fiat di cui erano ancora presenti addirittura le ruote. Una rimozione che è risultata impossibile da effettuare a mani nude ma sulla quale Mennella si è attivato direttamente all’istante, contattando il comando dei Vigili del Fuoco per richiedere l’intervento di rimozione.

Dopo questo, sarà il momento di mettere in sicurezza la discesa verso la spiaggetta Agostinella, che oggi avviene con delle pericolose scale di pietra e lamiera senza corrimano e parzialmente distrutte: un intervento che i frequentatori della zona hanno fortemente richiesto al sindaco durante il sopralluogo e del quale sarà valutata la fattibilità insieme agli enti competenti sull’area, demanio e ferrovie.