Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, risponde all’appello per la pulizia della spiaggia di ponte Agostinella e sarà presente in prima persona all’evento di pulizia dell’AEC previsto per domenica 25 giugno.

Luigi Mennella: “Parteciperò alla pulizia della spiaggia Agostinella”

Non sono passate nemmeno 24 ore dal nostro reportage nel quale abbiamo raccolto la protesta dei bagnanti della spiaggetta di ponte Agostinella, dove i cittadini sono costretti a tuffarsi tra rifiuti pericolosi, carcasse di scooter e immondizia di ogni genere. Ed il sindaco Mennella ha risposto “presente” alla richiesta dei cittadini di andare a vedere di persona le condizioni dell’area marina situata alla fine di via XX Settembre.

Ma non sarà soltanto una visita di “controllo”: l’avvocato, da poche settimane sullo scranno più alto di Palazzo Baronale, ha chiamato a raccolta cittadini e consiglieri e parteciperà, armato di guanti e bustoni, all’evento di cleanup annunciato dall’Associazione Eco Culturale per domenica mattina, a partire dalle ore 9.

“Chiedo ai cittadini della zona mare di partecipare”

Un segnale importante in risposta alle richieste delle famiglie che frequentano abitualmente la piccola oasi purtroppo ridotta a discarica: si tratta di una delle pochissime aree di balneazione libere della città del corallo. E proprio per questo, frequentata soprattutto da persone che non riescono a permettersi i costi – divenuti, a detta di tanti, fin troppo salati – degli stabilimenti balneari.

“Innanzitutto sarebbe da capire come ci arrivano questi rifiuti lì: è evidente che ci sia stata la volontà di qualcuno di portarceli“ – sottolinea Mennella – “per questo faccio appello alla cittadinanza: il mare, la spiaggia, sono nostri, e se le teniamo pulite ne gioviamo tutti noi“.

Continua Mennella: “Ammiro le persone che abitano nella zona e so cosa subiscono: c’è tanta brava gente che ho avuto il piacere di conoscere. Chiedo anche a loro di venire a darci una mano perché tutti insieme possiamo fare un bel lavoro e conoscerci anche meglio“.

Fa poi appello alla famosa teoria delle finestre rotte di Wilson e Kelling, riadattandola alla critica situazione torrese: “Se uno entra in una stanza sporca è più portato a gettare una carta a terra. Ma se entra in una stanza pulita fa più fatica a buttarla ed è questo il concetto che deve passare: dobbiamo rendere Torre del Greco una stanza pulita“