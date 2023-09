Saranno pesantissime le multe per chi non rispetta il nuovo piano rifiuti varato a Torre del Greco e che andrà in vigore dal 23 ottobre prossimo: ecco tutte le indicazioni e l’importo delle sanzioni.

Guerra ai rifiuti a Torre del Greco, multe altissime per chi sbaglia

Con le nuove indicazioni per la corretta raccolta differenziata, il sindaco Luigi Mennella e l’assessore al ramo Antonio Ramondo hanno anche firmato una serie di precetti destinata a far discutere e sicuramente a far piangere amaro le tasche di tanti cittadini “distratti”: 18 regole, corredate da altrettante sanzioni pecuniarie, tutte a tre zeri.

Toccherà alla polizia municipale mettere in piedi un programma di controlli straordinari che tra poco più di un mese servirà a far rispettare, con le buone o con le “cattive”, il piano ideato dall’amministrazione comunale per riportare pulizia e decoro in città: ma l’obiettivo è anche far risalire l’indice della raccolta differenziata cittadina verso livelli accettabili.

Piano rifiuti, ecco tutte le regole e le sanzioni

A Palazzo Baronale hanno quindi scelto di usare la mannaia per risolvere l’annoso problema dei rifiuti in città: ma promettono anche che durante questo mese che separa dall’avvio del piano sarà messa in campo una forte comunicazione con l’aiuto di associazioni, realtà del territorio e organi di informazione per informare ed educare tutti i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti.

Dopo, però, saranno “mazzate” per chi sbaglia. Ecco di seguito tutte le indicazioni e le relative sanzioni:

