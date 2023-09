Il nuovo calendario di conferimento dei rifiuti per le utenze domestiche a Torre del Greco è stato presentato oggi dall’assessore alla nettezza urbana, Antonio Ramondo, e dal sindaco Luigi Mennella. Nella conferenza stampa organizzata presso il Circolo Nautico sono state annunciate le novità che entreranno in vigore il giorno lunedì 23 ottobre 2023.

Il nuovo calendario di conferimento dei rifiuti a Torre del Greco

Si tratta, nelle intenzioni dell’amministrazione, di una vera e propria svolta non solo per il decoro della città, ma anche – potenzialmente – per le tasche dei cittadini: una corretta differenziazione dei rifiuti ed in particolare la sensibile riduzione del conferimento di frazione indifferenziata comporterà una sensibile riduzione della tassa sui rifiuti, attualmente parecchio esosa. “Se i torresi vogliono pagare di meno devono differenziare bene”, questo lo slogan dell’assessore Ramondo che risulta diretto e ben comprensibile.

Le novità

I rifiuti devono essere conferiti da ottobre ad aprile dalle ore 20.00 alle ore 23.00 del giorno indicato. Da maggio a settembre invece l’orario di conferimento dei rifiuti è quello compreso tra le ore 21.00 e le 23.00. I trasgressori che violano le disposizioni riguardanti l’orario di conferimento dei rifiuti saranno soggetti a sanzioni ai sensi del vigente regolamento comunale.rifiuti

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

La novità più rilevante è quella del conferimento di una sola tipologia di rifiuto al giorno, ad eccezione del giovedì dove si possono conferire due tipologie, e del sabato in cui non si può conferire nulla. I pannolini, pannoloni e traverse possono essere conferiti soltanto di venerdì e su prenotazione, un servizio riservato agli aventi diritto autorizzati dall’Ufficio Ecologia.

LUNEDÌ: Multimateriale (Imballaggi in Plastica e Metalli).

MARTEDÌ: Secco Residuo (Rifiuti non riciclabili).

MERCOLEDÌ: Umido (Rifiuti di origine organica).

GIOVEDÌ: Carta e cartoni (Carta e imballaggi in cartone) – Vetro.

VENERDÌ: Umido (Rifiuti di origine organica) – Pannolini, pannoloni e traverse per gli aventi diritto.

SABATO È vietato conferire.

DOMENICA: Umido (Rifiuti di origine organica).