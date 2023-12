La Turris vuole ritoccare la fascia sinistra: nel mirino Travaglini del Cagliari

Christian Travaglini è un obiettivo della Turris per la fascia sinistra

La Turris continua a muoversi in vista del mercato invernale. I corallini dopo aver chiuso il 2023 con una bella vittoria contro il Brindisi per 3-1, vogliono continuare su questa scia e per aiutare mister Caneo in questa scalata si vuole attingere sul mercato. Dopo le tanti voci su Silipo e Marcone (che rimangono comunque ancora in auge) e le conferme sull’interessamento a Rossetti del Potenza. I corallini vogliono ritoccare anche la fascia sinistra e hanno messo nel mirino Christian Travaglini del Cagliari attualmente in prestito alla Ternana.

La fascia sinistra vuole un nuovo look, Travaglini è l’obiettivo

Christian Travaglini esterno sinistro di tutta fascia è il nome nuovo di casa Turris. Il nativo lombardo di proprietà del Cagliari è cresciuto calcisticamente alla Caronnese con ottimi risultati, tanto da avere la chiamata dall’Olbia in Serie C dove è rimasto per due stagioni, giocando anche i play-off con in panchina una vecchia conoscenza corallina, come Max Canzi, oltre essere compagno di reparto di Boccia (altro ex Turris). Quest’estate l’esterno ha avuto in chiamata in Serie B dalla Ternana ma la sua avventura è stata tutto tranne che fortunata, senza mai esordire in campionato.

Come riportato da TuttoC, il calciatore vuole spazio e dunque la Ternana vuole rimandare l’esterno in Sardegna. Motivo per cui la Turris ha bussato alla porta dei sardi per portare Travaglini in Campania e rafforzare la fascia sinistra che ha bisogno di un elemento visto i tanti problemi avuti da Contessa e Burgio che si alterna tra braccetto ed esterno. Come riporta il portale, oltre i corallini sul calciatore ci sono anche Novara, Potenza, Turris, Entella e Renate. Ma la Turris sembra essere tra quelle favorite a portarsi il giocatore a casa.