La Turris pensa al mercato: intensificati i contatti col Potenza per Rossetti

Rossetti è un obiettivo di casa Turris

La Turris si concentra sulle trattative di mercato sfruttando la pausa natalizia, che si chiuderò con la sfida di Benevento il prossimo 6 gennaio. I corallini dopo aver chiuso il 2023 con un sorriso (3-1 contro il Brindisi), si sono fiondati in sede di mercato. Dopo i nomi di Silipo e Marcone che rimangono ancora in auge, nelle ultime ore sembrano essere intensificati i contatti con il Potenza per l’attaccante Mattia Rossetti.

La Turris ci prova per Rossetti, ma c’è concorrenza

Il nome di Mattia Rossetti era già stato fatto ad inizio dicembre, con un semplice interessamento, senza mai approfondirlo. Secondo le ultime e anche quanto riportato da TuttoPotenza, i corallini sono tornati all’attacco per il calciatore che non sta vivendo una buona stagione. A differenza delle buone cose dimostrate a Catania qualche anno fa. Oltre la Turris però c’è anche il Campobasso sul calciatore, che vorrebbe riportare il calciatore in Molise, per aggiungere altra qualità ad un reparto molto ricco e ritornare il prima possibile in Serie C.

Rossetti ricorda molto De Felice come caratteristiche. Come l’ex Paganese, il calciatore del Potenza può agire col doppio ruolo ala/punta. Infatti il calciatore spesso è stato impiegato sulla fascia destra nella sua carriera. Quest’anno per il giocatore però le gioie sono state poche. Solo una rete in 14 presenze e tanta panchina per il calciatore, che sommato al momento difficile dei suoi sta vivendo un vero e proprio periodo nero.

I contatti rimangono vivi e serrati, ma i corallini stanno lavorando su più scenari per dare il maggior numero di rinforzi possibili per mister Bruno Caneo. Priorità però sempre sul centrale di difesa. Pedina che secondo le ultime ha richiesto fortemente il trainer sardo, vista anche l’imminente cessione di Miceli e la sola presenza di Esempio come perno difensivo. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente nuovi aggiornamenti in merito.