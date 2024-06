M5S, Gallo: “Preoccupati per le politiche sociali, Mennella chiarisca sul nuovo dirigente”

Le politiche sociali a Torre del Greco non trovano pace: il nuovo dirigente arrivato da Volla sarebbe già sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza per fatti relativi al suo precedente incarico.

Luigi Gallo: “Preoccupati per le politiche sociali”

“È inutile usare mezzi termini: i servizi sociali rappresentano un settore da troppo tempo in ginocchio e che, a causa degli strascichi dei problemi delle precedenti amministrazioni, ritarda a svolgere gli interventi necessari per le fasce più deboli”, spiega l’on. Luigi Gallo, ex deputato M5S ed oggi referente territoriale del gruppo pentastellato.

“I sindaci precedenti hanno ignorato richieste del M5S”

“È dall’epoca del sindaco Borriello che il M5S chiede interventi per rimpolpare la macchina comunale di professionalità con nuove assunzioni e non è mai stato ascoltato né da Borriello, né da Palomba. Oggi il prezzo lo pagano i cittadini.“

“Governo mette in ginocchio famiglie ed imprese”

“Il governo Meloni ha messo in ginocchio non solo le famiglie povere ma anche i piccoli imprenditori a causa delle scelte sulla guerra e del caro energia: per questo il M5S è preoccupato delle indiscrezioni riguardanti l’interessamento della Guardia di Finanza sull’operato di Alessandro Borrelli, nuovo dirigente delle politiche sociali di Torre del Greco, relativamente al suo precedente incarico al comune di Volla – spiega Gallo – L’indagine delle Fiamme Gialle riguarda presunte e gravi violazioni di legge emerse nella gestione dell’Ambito Sociale n. 24, che saranno accertate nei prossimi mesi.”

La richiesta al sindaco: “Faccia adeguati approfondimenti”

L’On. Gallo continua: “In ogni incontro con il sindaco ho sempre riportato l’attenzione della nostra forza politica sui valori di legalità e trasparenza, chiedendo di alzare l’asticella sulle scelte da fare nella pubblica amministrazione che competono direttamente al sindaco”.

“Quindi auspico che il sindaco svolga gli adeguati approfondimenti anche in questo caso. Bisogna rilanciare un settore di vitale importanza come quello delle politiche sociali ed uscire dalla logica dell’emergenza per dare delle risposte concrete direttamente ai cittadini.”