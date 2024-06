Sant’Antonio, un intero quartiere in festa a Torre del Greco: solenne processione il 13 giugno

Si avvicina S.Antonio e torna una delle feste più amate a Torre del Greco, che anima l’omonimo quartiere con settimane di preghiera e una solenne processione nel giorno del santo, il 13 giugno.

Processione di S.Antonio, un quartiere in festa a Torre del Greco

Tra le tante feste parrocchiali che si tengono a Torre del Greco, certamene quella di S.Antonio ricopre un ruolo d’eccezione. La comunità parrocchiale si stringe attorno al suo patrono che tradizionalmente si festeggia il 13 giugno.

Il quartiere, già da mezzo secolo, è divenuto una vera estensione del centro cittadino perdendo ogni carattere della periferia: questo ha contribuito a rendere ancora più popolare il momento celebrativo.

Una tradizione trasmessa di generazione in generazione: sono tanti, infatti, gli stencil e i murales presenti in zona che richiamano al particolare legame con la figura sacra e con la festa in genere. Sulle iscrizioni si legge infatti “Quartiere 13” dove tredici è proprio il giorno in cui ricorre S.Antonio.

Due settimane di preghiera: la “tredicina”

Ma la festa è cominciata già il 1° giugno, giorno in cui ad ogni messa si è aggiunta la tradizionale “tredicina” a S.Antonio: una serie di preghiere e riflessioni recitate per tredici giorni consecutivi che durerà fino al 13 giugno. Ma è domani e giovedì che la festa entrerà nel vivo con le sue celebrazioni esterne: previsto per domani 12 giugno, alle ore 18.30, il pio transito di S.Antonio.

Il giorno della festa, giovedì 13 giugno, si aprirà con la S.Messa delle ore 8.00 del mattino e quella delle ore 10.00 durante la quale avverrà la benedizione dei bambini e l’offerta del giglio a S.Antonio.

Processione di S.Antonio: il percorso

La processione prenderà il via alle ore 17.00 dalla parrocchia di S.Antonio di Padova in via Nazionale: proseguirà per via De Gasperi, via Calabria, vico 2° San Vito, via Nazionale, viale Toscana e via Nazionale fino al civico 281.

Il ritorno poi per via Nazionale, toccando via De Curtis, via S.Antonio, prolungandosi fino ai confini della zona parrocchiale verso l’ex distributore di benzina di via Nazionale per poi fare rientro in parrocchia , previsto per le ore 19.30, quando si terrà la S.Messa presieduta da fra Mario Folliero.