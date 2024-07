“Cuore Buono di Chef”, successo per la terza cena benefica: all’UNITALSI i sapori top del territorio

Cuore Buono di Chef: il nome racconta perfettamente l’evento benefico che si è tenuto ieri 16 luglio 2024 all’istituto Don Milani di Torre del Greco, sede del soggiorno estivo dell’UNITALSI.

Cuore Buono di Chef: tutti insieme per l’UNITALSI

Qualche numero per rendere l’idea: 35 chef , 10 maestri pizzaiuoli, altrettanti pastrychef. E ancora: maitre, sommelier, dj e ovviamente tutti i volontari dell’Unitalsi. Si è conclusa con successo la terza edizione della charity dinner ideata ed organizzata dagli chef Antonio Sorrentino e Massimo Passarelli.

Tantissimi professionisti della ristorazione e del gusto, eccellenze dell’area vesuviana e non solo, tutti insieme per una sera per raccogliere fondi a favore della sezione locale dell’UNITALSI.

Una raccolta che aiuta l’associazione benefica a realizzare le sue attività: in particolare, il soggiorno estivo dell’UNITALSI che regala 20 giorni di relax e spensieratezza a tante persone con difficoltà.

Una serata per i più bisognosi

Presenti alla serata, oltre ai ristoratori, il presidente dell’UNITALSI nazionale Rocco Palese ed il vicepresidente Cosimo Cilli che hanno unanimamente espresso soddisfazione per quanto realizzato ai piedi del Vesuvio da quella che è una delle più attive sezioni UNITALSI della Campania.

Giovanni Pagano, presidente della sezione torrese, sottolinea ai microfoni di Vesuviolive.it l’importanza che eventi del genere hanno per trasmettere “al di fuori” ciò che l’associazione realizza quotidianamente: un’occasione di incontro che apre le porte a tutti e regala occasione per fare qualcosa di concreto per i più bisognosi.

Un concetto ribadito da tanti operatori del food, tutti entusiasti di poter partecipare a questo evento ormai diventato appuntamento fisso: “Inizialmente li invitavamo, oggi sono loro che insistono per partecipare. In particolare gli organizzatori, Antonio Sorrentino e Massimo Passarelli, lavorano a questo evento già da gennaio”, spiega il presidente Pagano.

L’evento ha goduto del patrocinio morale del comune di Torre del Greco, per il quale erano presenti il sindaco Luigi Mennella, l’assessore Mariateresa Sorrentino e la consigliera comunale Pina Di Donna.