Un aiuto estivo per gli amici “pelosetti”: raccolta cibo e medicinali per cani e gatti in Litoranea

Iniziativa per aiutare gli animali in questi mesi di caldo

Una raccolta alimentare e di medicinali, ma anche occasione di sensibilizzazione alla tutela dei nostri amici a quattro zampe: questa l’idea del Corpo GAV di Napoli per l’appuntamento che si terrà sabato 27 luglio in Litoranea.

Raccolta alimentare e medicinali per gli amici a quattro zampe

L’estate è un momento critico per gli animali domestici: non soltanto per le temperature elevate ma anche per i tanti abbandoni che, nonostante le leggi severe ed i continui appelli, continuano a rappresentare una piaga dei mesi più caldi dell’anno.

Da qui l’impegno del Corpo Provinciale Guardie Ambientali Volontarie di Napoli a promuovere l’iniziativa che si terrà sabato 27 luglio 2024 a Torre del Greco in favore degli animali. Il Corpo GAV sarà infatti presente in via Litoranea, nello spazio adiacente “La Vela Beach” con un gazebo infopoint per raccogliere crocchette, scatolette, medicinali, antiparassitari e ciotole per cani e gatti. Per chi partecipa contribuendo alla causa sono stati annunciati tanti simpatici gadget.

Ass.Vitiello: “L’abbandono è un crimine”

L’iniziativa gode del patrocinio del comune di Torre del Greco e dell’ASL Napoli 3 Sud. In particolare, l’assessore con delega al benessere animale Laura Vitiello che sarà presente al gazebo dichiara: “Plaudo a questa encomiabile iniziativa non a caso organizzata da un’associazione molto vicina a me nella gestione dalla mia delega quale il Corpo Gav.

Un piccolo ma significativo atto di solidarietà quello della raccolta alimentare e di medicinali per i nostri amici a quattro zampe meno fortunati. Un’occasione anche per sensibilizzare la cittadinanza a contro l’abbandono dei nostri amici, fenomeno tristemente ricorrente a ridosso della stagione estiva.

Adottare un cane o un gatto è una scelta che al piacere della compagnia di un animale di affezione unisce l’obbligo di prendersi cura di lui. Abbandonare un cane o un gatto non è solo un reato sanzionato dal nostro Codice penale ma è un atto di irresponsabilità e di cattiveria gratuita. Per cui non abbandoniamo i nostri amici e soprattutto scegliamo strutture numerose peraltro nei nostri territori che siano attrezzate per la loro accoglienza.”

L’appello ai commercianti: dissetiamo gli animali

A sostegno dell’iniziativa due testimonial d’eccezione: Gennaro Silvestro, attore noto al grande pubblico per la sua interpretazione ne “I bastardi di Pizzofalcone” e la presentatrice e conduttrice televisiva Magda Mancuso. Per l’occasione, il corpo GAV rilancia anche un appello a tutti i commercianti: quello di lasciare una ciotola d’acqua per gli amici a quattro zampe meno fortunati che, come e più degli esseri umani, soffrono il caldo in queste particolari settimane.