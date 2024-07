Processione di S.Anna a Postiglione 2024, ecco come seguire la diretta streaming su VesuvioLive.it

Anche quest’anno la grande processione di Sant’Anna a Postiglione sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine social di VesuvioLive.it: ecco come seguirla.

Sant’Anna a Postiglione, la processione in diretta

28 LUGLIO 2024, DALLE ORE 18.00: SEGUI LA PROCESSIONE IN DIRETTA SU TORRE DEL GRECO VESUVIOLIVE.IT

Domenica 28 luglio la statua di Sant’Anna tornerà nelle strade della contrada Postiglione ed in via Litoranea, attraversando tantissime strade della zona mare di Torre del Greco. Una celebrazione nelle vie cittadine che si preannuncia partecipatissima di pubblico in strada, come ogni anno.

Ma per chi non riuscirà ad essere fisicamente presente, per chi vive lontano ma anche per le persone più anziane, con difficoltà motorie e per tanti ammalati, VesuvioLive.it trasmetterà per il secondo anno consecutivo l’evento in diretta streaming sulla pagina Facebook Torre del Greco VesuvioLive.it.

Una produzione resa possibile grazie al contributo di tre importanti realtà del territorio: il Centro di Formazione Ulisse, ente accreditato Regione Campania per corsi di formazione gratuiti nell’ambito del progetto PAR GOL; Lavela Beach Club, ristorante pizzeria, Lounge Bar, stabilimento balneare con spiaggia vulcanica e solarium con piscina sul litorale di Torre del Greco e lo studio del dott. commercialista Gennaro Pinto, legatissimo alla contrada Postiglione ma professionalmente radicato e presente al centro di Torre del Greco.

I numeri della diretta: previste 6 ore di streaming

La diretta avrà inizio all’uscita del carro trionfale di Sant’Anna dalla parrocchia di San Vincenzo a Postiglione, previsto per le ore 18.00 di domenica 28 luglio e proseguirà insieme alla processione lungo tutto il percorso previsto: via Mortelle, traversa Mortelle, viale Europa, via Litoranea, via S. Maria la Bruna, di nuovo in via Mortelle e viale Europa fino al rientro in chiesa con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Nel 2023 la diretta streaming durò 6 ore quasi ininterrottamente, con interviste ai protagonisti della celebrazione, alle autorità civili e religiose ed ai tanti fedeli che questa festa richiama. Furono oltre 15mila le persone collegate da tutto il mondo: segno, ancora una volta, di quanto la città di Torre del Greco abbia visto, nei decenni, andar via tanti concittadini.

Segno, allo stesso tempo, di quanto da ogni parte del mondo i torresi, sia quelli del centro che quelli delle periferie, sentano forte il legame con la propria terra: diffondendo nei cinque continenti l’importanza di tenere salde le proprie radici ai piedi del Vesuvio.