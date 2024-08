Il questionario sulla Festa dei Quattro Altari: ora i torresi dànno i voti all’organizzazione

Un ritorno importante come la Festa dei Quattro Altari, che si è celebrata dopo 16 anni di assenza, non ha potuto che catalizzare l’attenzione della cittadinanza. I torresi hanno parecchio apprezzato la festa reintrodotta dall’amministrazione Mennella: una spesa importante quella stanziata, di circa mezzo milione di euro, però il ritorno di immagine è stato assolutamente consistente. Ovviamente restano alcuni dettagli da limare, così come c’è stato qualche scontento. La base di partenza per il prossimo anno è ad ogni modo solida.

Il questionario sulla Festa dei Quattro Altari

Per conoscere le opinioni sulla Festa dei Quattro Altari è stato lanciato un questionario (compilabile qui) da Futura Torre. L’associazione di promozione sociale Futura Torre ha pubblicato un questionario per raccogliere le esperienze di coloro che hanno partecipato alla Festa dei Quattro Altari, la più importante festa cittadina che dopo 16 anni è tornata a Torre del Greco dal 19 al 21 luglio.

Nel questionario, che si può completare in meno di cinque minuti, le persone sono invitate a valutare complessivamente la quantità e la qualità degli eventi organizzati durante la festa, indicare il motivo principale che le ha motivate a partecipare e a condividere suggerimenti per la programmazione e realizzazione di eventi culturali a Torre del Greco. Una sezione intera è dedicata alla mobilità e alla chiusura del centro città al traffico.

Decine di testimonianze in poche ore

Poche ore dopo la pubblicazione, avvenuta sui social media, l’associazione ha già raccolto decine di testimonianze. Le risposte individuali rimarranno anonime e i risultati saranno presentati esclusivamente in forma aggregata. “La Festa dei 4 Altari è l’evento culturale più grande che ha organizzato l’amministrazione comunale di Torre del Greco almeno negli ultimi 10 anni”, commentano Rocco Mazza e Raffaele Articolo, attivisti di Futura Torre e ricercatori universitari, che stanno curando l’indagine.

“Nei giorni successivi alla festa abbiamo letto molti commenti, alcuni entusiasti, altri invece più critici. Con questa iniziativa vogliamo creare un documento di valutazione partecipata della Festa dei Quattro Altari e condividerlo con la cittadinanza e con l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di contribuire al dibattito pubblico sulla programmazione culturale di Torre del Greco” – concludono i ricercatori.