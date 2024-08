Litoranea di Torre del Greco, da oggi e per tutto agosto ci sarà un’ambulanza fissa per i bagnanti

Ambulanza, presidio fisso in via Litoranea - foto Luigi Mennella Sindaco di Torre del Greco

Un’ambulanza con personale della Croce Rossa Italiana sarà presente in via Litoranea a Torre del Greco da oggi 8 agosto fino al giorno 31.

Arriva l’ambulanza fissa in Litoranea

Presente a partire da oggi, 8 agosto, un presidio fisso di primo soccorso nella zona di via Litoranea a Torre del Greco. Una presenza che torna, come negli anni scorsi, per rispondere alle esigenze del quartiere “balneare” che nei mesi estivi gode (e subisce) un particolare afflusso di persone per i consueti bagni.

Una situazione di oggettivo rischio, sia per la densità di cittadini presenti, sia per i tanti pericoli che il caldo, la spiaggia, il mare possono riservare: colpi di calore, congestioni o più banali malori, solo per citarne alcuni. Purtroppo, non sono rarissimi i casi di conseguenze gravi, fino ai decessi: l’ultimo caso, che ha sconvolto la città poche ore prima della Festa dei Quattro Altari, è stata la morte di un ragazzo adolescente proprio sull’arenile torrese.

Presidio sanitario nelle settimane più “calde”: meglio tardi che mai

La mancanza di un presidio sanitario fisso – non solo in estate – è stata una problematica sollevata più volte negli anni anche dai residenti di via Litoranea: complice la posizione geografica della zona, lontana dalle strutture di pronto soccorso dell’Ospedale Maresca di Torre del Greco o di Castellammare di Stabia.

Ma è d’estate che il pericolo si fa particolarmente sentito: come sottolineato anche in un’intervista in diretta streaming di Vesuviolive.it al sindaco Luigi Mennella andata in onda il 6 maggio scorso. In quell’occasione, il primo cittadino aveva confermato la presenza dell’unità mobile di soccorso anche per l’estate allora ventura ed oggi nel pieno.

Si è rivelata poi necessaria anche una richiesta formale all’amministrazione da parte del consigliere di opposizione Michele Langella, riferimento politico del quartiere, giunta proprio il 19 luglio scorso, giorno dell’ultima tragedia sulle spiagge torresi.

Meglio tardi che mai: a partire da oggi, 8 agosto, e fino alla fine del mese, il servizio di assistenza ai bagnanti sarà garantito dalla Croce Rossa Italiana – comitato di Ercolano. Un presidio fisso di primo soccorso che offrirà una maggior percezione di sicurezza proprio nelle settimane più “calde”, sia per il termometro che per l’afflusso di persone, a cavallo del Ferragosto.