FOTO/ Torre del Greco shock: bomba distrugge una Maserati in piena notte

Ha dell’incredibile quanto accaduto questa notte in corso Garibaldi a Torre del Greco, comune dell’area metropolitana di Napoli. Intorno alle 2 è saltata letteralmente in aria un’automobile in seguito ad un’esplosione.

FOTO/ Torre del Greco shock: una bomba distrugge una Maserati in piena notte

Lo scabroso episodio è accaduto nel cuore della notte: il sonno dei residenti è stato interrotto improvvisamente da un boato proveniente dalla strada. Le numerose persone che si sono precipitate ai balconi, hanno assistito ad una scena apocalittica: un’automobile completamente avvolta dalle fiamme, distrutta da una bomba.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I primi hanno provveduto a spegnere l’incendio, mentre i militari hanno appurato che ad innescare il rogo è stato proprio un ordigno rudimentale, posizionato sotto la Maserati parcheggiata.

La costosa automobile era parcheggiata nei pressi di due garage della zona, e questo ha fatto si che il bilancio non sia stato peggiore, non essendoci altre vetture nei pressi.

Le forze dell’ordine allo stato attuale non escludono nessuna pista: in queste ore stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e stanno contestualmente ricostruendo assieme al proprietario della Maserati la vicenda per risalire ai mandanti di quello che, se fosse esclusa la bravata, rappresenterebbe a tutti gli effetti un attentato.