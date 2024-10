BME, storica azienda della famiglia Battiloro: “Soluzioni mirate per i nostri clienti”

Chi è alla ricerca di materiale elettrico e termoidraulico nel vesuviano, chi è alla ricerca del materiale e delle idee migliori per ristrutturare casa, chi lavora nell’impiantistica e vuole offrire i prodotti migliori ai propri clienti, sa che può affidarsi da quasi 50 anni ad una realtà che – non solo per assonanza – fa rima con qualità: BME, l’azienda della famiglia Battiloro.

BME, la professionalità di una grande azienda, il cuore di una famiglia

Un’azienda dalle spalle forti che è cresciuta nel tempo, mantenendo intatto tutti i pregi di una realtà a conduzione familiare: la cordialità con i clienti, il sorriso, la voglia e la capacità di offrire buoni consigli ed essere un porto sicuro ed affidabile per chi si occupa di impiantistica, ristrutturazioni, riparazioni e tante altre attività tecniche.

Nata nel 1977, ad un passo dal festeggiare mezzo secolo di attività, per i più affezionati clienti – e sono tanti nel territorio vesuviano – è semplicemente “Battiloro”, dal cognome dei fondatori ed attuali patron: ma l’acronimo BME (che sta per Battiloro Materiale Elettrico e termoidraulico) racchiude un mondo ben più vasto. BME distribuisce materiale elettrico, termoidraulico, prodotti per la sicurezza, domotica e tanto altro grazie al supporto di importanti piattaforme di importanza nazionale.

Inizialmente si occupava solo di distribuzione all’ingrosso di materiale elettrico: in seguito ha allargato gli orizzonti dedicandosi ai clienti installatori ed ai privati. Proprio verso questi ultimi ha assunto una particolare importanza l’attenzione al servizio, alla consulenza, ai consigli che lo staff è sempre pronto a fornire.

Materiale elettrico, termoidraulico e tanto altro

Ma BME oggi non è soltanto materiale elettrico: infatti dal 2014, grazie al fondamentale contributo di Francesco Sorrentino, ampio spazio è dedicato al mondo della termoidraulica, con prodotti di assoluta eccellenza in questo ramo e la consolidata professionalità nel guidare per mano il cliente verso la scelta giusta per la soluzione al proprio problema.

“È stata proprio la nostra clientela a suggerirci di espandere il catalogo – spiega Giampiero Battiloro, a capo della BME – evidentemente, il modo in cui venivano seguiti ed indirizzati sul materiale elettrico rappresentava un’esperienza di acquisto positiva. Quindi abbiamo capito che avrebbero preferito rivolgersi a noi anche per la termoidraulica. È stata una scelta saggia perché molti clienti hanno raddoppiato il loro fatturato“.

Si tratta di settori sempre più intrecciati nelle moderne abitazioni: la domotica ha cambiato le priorità, la termoregolazione è controllata da sensori e centraline, la videosorveglianza è alla portata di tutti ed in continua espansione. I settori idraulico ed elettrico dialogano continuamente e si affacciano ormai da anni al digitale: BME risponde a questi cambiamenti nelle esigenze di una clientela, specialmente quella privata alle prese con ammodernamenti e ristrutturazioni, che vuole capirne ed operare in prima persona sui propri spazi.

La sede, unica, sita in via Cavallerizzi 51/F a Torre del Greco si sviluppa su 475 metri quadri che raddoppiano grazie ai due livelli della struttura. Uno spazio ampio che ospita il deposito, l’esposizione di una parte dell’immenso catalogo di prodotti trattati, il banco vendita, gli uffici amministrativi ed accoglie dimostrazioni, giornate evento e showcase con i migliori brand del settore: inoltre è comodo da raggiungere in auto, non lontano dallo svincolo autostradale di Torre del Greco, e con un ampio parcheggio per i clienti.

Servizi al top e consulenza continua: “Così vinciamo la grande distribuzione”

Infatti, negli anni BME è riuscita a conquistare la fiducia di privati, aziende ed installatori ben oltre i confini della propria città e dell’immediato circondario, arrivando tranquillamente a fornire in tutta la provincia di Napoli, nel casertano e nel salernitano. In queste zone il servizio offerto dall’azienda è ancora più completo, garantendo anche la consegna da concordare a domicilio o su cantiere.

Oggi lo staff di BME è composto da 6 persone tra vendita, amministrazione e magazzino. Persone competenti con esperienza di anni alle spalle: a partire dallo stesso Giampiero Battiloro che si occupa della direzione, passando per la nuova generazione rappresentata dal figlio Ciro, nato e cresciuto nell’ambiente sulle orme del padre ed altri collaboratori con competenza pluridecennale nei campi della termoidraulica e del materiale elettrico.

In un mondo del commercio dominato dalla grande distribuzione, BME non solo si difende ma si configura come un’eccellenza del suo settore ed una realtà in continua crescita da quasi 50 anni proprio grazie a due parole magiche: servizio e consulenza. “Oggi il cliente va istruito – spiega il sig. Battiloro – e guidato nelle scelte che portano alla risoluzione del problema: noi sappiamo farlo ottimamente. Attenzione però: la consulenza non è soltanto ‘Come funziona ? Come si installa?’. I prodotti che vendiamo, oltre ad una valenza tecnica, hanno sempre più una funzione estetica. Anche questo rientra nell’assistenza che noi riusciamo a fornire ai clienti ed altri, probabilmente, no.”

E sui prezzi ? “Quasi sempre siamo più forti dei grandi centri commerciali. Ormai la gente lo ha capito: pochi prodotti civetta a prezzi promozionali spingono le persone ad entrare in grossi caotici capannoni a comprare, a prezzi più cari, cose inutili che non avrebbero voluto comprare. Ripeto: ormai il consumatore lo ha capito. Per questo andiamo avanti da 50 anni: le persone vengono qui e sanno che risolveranno i loro problemi“.

“Consulenza e soluzioni mirate: ecco perché ci preferiscono da 50 anni”

Ciro Battiloro spiega: “Ormai sappiamo che la vendita, oggi, si sviluppa in 3 fasi: il cliente arriva e dà una prima occhiata. Vuole capire, vedere. Scoprire i prodotti. Nella seconda fase ci richiede un preventivo, è più specifico, pone domande, approfondisce. Nella terza fase si conclude l’acquisto perché è pienamente convinto. Noi siamo al suo fianco in tutte la fasi: senza le prime due, non si sviluppa la terza”.

“Nel centro commerciale cosa succede? Si giunge direttamente alla vendita. Se il cliente ha la forza di istruirsi da solo, bene. Il più delle volte, purtroppo, è abbandonato a sé stesso: non risolve il suo problema. Egli invece non deve avere timore di fare domande o di confrontarci, anche economicamente. Siamo certi della nostra forza, la dimostriamo quotidianamente e vogliamo continuare a farlo”.

BME, materiale elettrico e termoidraulico: dove si trova e contatti

L’azienda dispone anche di un sito ecommerce raggiungibile all’indirizzo www.bme-srl.it con una vasta gamma di prodotti in pronta consegna. Il punto vendita di BME, Battiloro Materiale Elettrico e Termoidraulica, si trova a Via Cavallerizzi 51/F a Torre del Greco (NA).

Telefono: 081 881 9687

Cellulare: 3737478191 / 3663593222

Email: info@bme-srl.it

Facebook: BMEsrl

Instagram: @bme_srl

Linkedin: BME S.r.l.